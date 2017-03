Schlaglöcher sind wieder gefüllt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560140/

Die großen Maschinen stehen bereit, die 13 Männer der Straßen- und Tiefbau GmbH Rubert aus Berlin-Marzahn auch. Eine ganze Schicht werden sie in dieser Nacht auf der Kreuzung Janstraße/August-Bebel-Straße verbringen - mit schwerer körperlicher Arbeit.

Der Frost der zurückliegenden Monate hat riesige Löcher in den Belag der stark befahrenen Landesstraße 200 gerissen. "Eine Instandsetzung ist dringend erforderlich", stellte Marek Breternitz, Leiter der Straßenmeisterei Biesenthal, fest. Doch am Tage geht an diesem Knotenpunkt gar nichts. Nahezu pausenlos rollen Pkw, Laster und Busse auf der Jahnstraße in Richtung Eberswalde beziehungsweise Berlin. In der August-Bebel-Straße - Hauptzufahrt zu Innenstadt, Bahnhofspassage und Bahnhof - sieht es kaum besser aus. Da bleibt nur die Nacht, um weitestgehend ungestört arbeiten zu können.

"Wir sind Nachtarbeit gewohnt", bemerkt Wolfgang Rubert, Inhaber und Geschäftsführer der Straßen- und Tiefbau GmbH, die vom Landesbetrieb Straßenwesen mit der Reparatur der Fahrbahnen beauftragt worden ist. Die Berliner Firma hat unter anderem Werksverträge für die Alt-Flughäfen in Tegel und Schönefeld. "Da wird aus Verkehrsgründen immer nachts gearbeitet", sagt der 66-Jährige.

Die Stadt Bernau kennen Wolfgang Rubert und seine Männer bereits. Vor acht Jahren haben sie an der Europa-Kreuzung gebaut. So umfangreich sind die Arbeiten in dieser Nacht allerdings nicht. "Wir würden die Straßen ja gern komplett erneuern", sagt Bauleiter Olaf Rubert.Aber dem Landesbetrieb fehle das Geld dazu. "Also machen wir nur die gröbsten Stellen", erzählt er. "Es ist trotzdem eine schöne Arbeit, aber Routine", stellt der 37-Jährige fest.

Normalerweise müsse die Fahrbahndecke nach elf Jahren erneuert werden, weiß Knut Albrecht von der Straßenmeisterei Biesenthal, der in dieser Nacht den Bau überwacht. "Die Jahnstraße ist 1995/96 gebaut worden", erinnert er sich. Dafür habe die Decke sehr lange gehalten. Allerdings gehe die Binderschicht bereits kaputt. Er und Vater und Sohn Rubert sind sich einig: Letztlich sei das, was hier passiere, nur "Flickschusterei", sagen die drei Männer.

Unterdessen haben die Straßenbauer begonnen, die schadhaften Stellen - teilweise haben die Löcher eine Größe von bis zu einem Meter Durchmesser - auszufräsen. Anschließend wird Gussasphalt eingebaut - mit der Hand, auf Knien rutschend. Drei riesige Kocher für den Asphalt sind im Einsatz. "Einen haben wir selbst, zwei davon mussten wir zumieten, weil wir mehr Masse haben", erklärt Rubert Senior.

"Machen Sie das Loch hier auch? Das ist besonders schlimm!" Passant Péter Vida weist auf ein riesiges Loch unweit der Ampelanlage Jahn-/Ecke Tobias Seiler-Straße. Wolfgang Rubert nickt. Vida, der Landtagsabgeordnete von BVB/Freie Wähler, freut sich, dass die defekte Straße endlich repariert wird. Aber er weiß auch: "In anderen Landesteilen ist der Zustand der Straßen noch viel schlimmer." 100 Millionen Euro in Jahresscheiben von 20 Millionen Euro gebe Brandenburg für den Landesstraßenbau in den kommenden fünf Jahren aus. "Das reicht vorne und hinten nicht", ahnt Vida. "Deshalb freut man sich natürlich, wenn man solche Momente hier erlebt", sagt der Bernauer.

Die Stadt selbst hat in diesem Jahr bereits in mehreren Straßen Reparaturarbeiten mit Kaltasphalt durchgeführt, darunter in der Fliederstraße, Berliner Allee, Jenisseistraße, Hermann-Duncker-Straße und Breitscheidstraße. "Es ist vorgesehen, weitere Straßenschäden mit Kaltasphalt in der Thärfelder Chaussee, Buchenstraße, Lindenstraße und Zepernicker Straße zu schließen", teilte Rathaussprecherin Fanny Behr am Freitag auf MOZ-Anfrage mit.

Insgesamt sind in diesem Jahr im städtischen Haushalt 600000 Euro für die Straßenunterhaltung eingeplant.