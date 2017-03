Polizeibericht Neuruppin vom 17.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Lentzke (RA) Zwischen 16 und 19.35 Uhr haben Einbrecher am Mittwoch die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Lentzke aufgehebelt und aus dem Gebäude Computertechnik sowie Schmuck gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3 250 Euro. Die Kriminalpolizei hat diverse Spuren gesichert. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter 03391 3540 melden.

Kränzliner Schild beschmiert

Kränzlin (RA) Übeltäter haben am Wochenende die Ortstafel Kränzlins aus Richtung Neuruppin kommend beschmiert. Der Fall wurde erst jetzt der Polizei gemeldet. Aufgetragen wurden mehrere Buchstaben mit schwarzer Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden beträgt Polizeiangaben zufolge geschätzte 100 Euro.

Auf A 24 aus dem Verkehr gezogen

Walsleben (RA) Ohne Nummernschild und ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür mit vollkommen überlasteten Fahrzeug: Polizisten zogen am Mittwochnachmittag auf der A 24 einen schwedischen Kleintransporter aus dem Verkehr. Das Kennzeichen fehlte am Anhänger. Mehr als die dreieinhalb erlaubten Tonnen schwer war die Ladung. Der Mann am Steuer darf laut seinem Führerschein auch gar keine Fahrzeuge fahren, die Last über diesem Gewichtslimit mit sich führen. Die mehrfachen Verstöße führen nun zu Ermittlungen. Der Mann hinterließ eine Sicherheitsleistung von 300 Euro und konnte wieder gehen.