Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 17.03.2017

Nicht schlecht staunte die Besitzerin eines Krades der Marke Yamaha, als sie ihre Maschine in einer fremden Garage an der Buckower Straße sah. Vor der Garage stand ein Mann, der angab, dieses Motorrad gefunden zu haben. Die Frau informierte die Polizei. Beamte nahmen den bereits polizeibekannten 39-Jährigen vorläufig fest. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Pkw Honda gestohlen

Von einem Parkplatz am Südring haben unbekannte Diebe einen Pkw Honda gestohlen. Dem Halter entstand ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro. Die Fahndung nach dem Fahrzeug ist eingeleitet.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem an der Heilbronner Straße. Am Montag wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Straße An den Seefichten gemessen.

Blitzer