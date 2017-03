Polizeibericht Freienwalde vom 17.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560143/

Schiffmühle. Am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, ist ein VW Polo an der Kreuzung B167/Schiffmühle auf den Pkw vor ihm aufgefahren. Zwei Insassen aus dem vorderen Wagen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr musste Öl abbinden, das aus einem Auto lief. Gesamtschaden: rund 4000 Euro. Der Polo-Fahrer wäre beinahe in Haft gekommen – nicht wegen des Unfalls, sondern weil er zur Fahndung ausgeschrieben war. Die offene Geldstrafe konnte er jedoch an Ort und Stelle bezahlen und blieb so auf freiem Fuß.

Drei Motorrädergestohlen

Wölsickendorf. Aus einem Schuppen in der Sonnenallee haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch drei Motorräder der Marken Honda und Yamaha gestohlen. Von der Umzäunung des Grundstücks ließen sich die Diebe nicht abhalten. Laut Polizeibericht sind die Maschinen zurzeit nicht zugelassen; der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Reh von Pkwerfasst und getötet

Hohenwutzen. Am Donnerstagvormittag ist zwischen Altglietzen und Hohen­wutzen ein Reh in einen Pkw gerannt; das Reh verendete. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Sachschaden laut Polizeibericht: rund 2000 Euro.