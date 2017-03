Spatzen-Familie bejubelt ersten Turniersieg

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560145/

Die Spatzen, die zum Saisonfinale als Familien-Team (Vater, Tochter, Sohn, Enkel) antraten, lagen von Beginn in Front. Spatz-Vater Wolfgang Krüger schaffte den Teambestwert mit 722 Holz. Fehrbellins Christian Nußbaum folgte dich dahinter (720). Medizin lag durch Andreas Melzer (716) in Reichweite. In Runde war Tochter-Spatz Petra Johl mit 683 Holz noch die Beste. Im dritten Block kam Medizin durch Eckart Mühl, der 707 Holz erreichte, den Spatzen näher. Enkel-Spatz Felix Johl verteidigte mit 704 Holz die knappe Führung. Vor dem letzten Durchgang führten die Fontanespatzen II mit vier Holz vor Medizin, 18 vor dem Fehrbellin V und 79 vor dem Fehrbellin VI. Es blieb bis zum Schluss spannend. Den Tagesbestwert schob dann Christoph Wolff (SV 90 V) mit 724 Holz.Sohn-Spatz Stephan Krüger und der Mediziner Andreas Schulz lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Mit 718:715 Holz nutzte Krüger den Heimvorteil und sicherte den Spatzen den erhofften Turniersieg.

Den Pokal für Staffelsieger SV 90 Fehrbellin V überreichte im Anschluss der Vorsitzende des Kreisfachverbandes (KFV), Matthias Johl. Bester Spieler der Saison war Andreas Melzer von Medizin vor Christian Nußbaum und Marco Vatter (beide aus Fehrbellin).