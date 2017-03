Bewegende Trauerfeier in Schernsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Schernsdorf (MOZ) Unter großer Anteilnahme ist am Freitag der zweite Polizist beigesetzt worden, der Ende Februar nahe Beeskow von dem 24-jährigen Jan G. auf der Flucht überfahren wurde. Unter den zirka 400 Trauergästen in Schernsdorf (Oder-Spree), dem Heimatort des 49-jährigen Polizeihauptmeisters Torsten P., waren auch Ministerpräsident Dietmar Woidke, Innenminister Karl-Heinz Schröter, Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke und Oder-Spree-Landrat Rolf Lindemann. Der ebenfalls getötete 52-jährige Kollege des Polizisten war am vergangenen Wochenende in Pfaffendorf beigesetzt worden. Beide Beamte hinterlassen jeweils eine Ehefrau und drei erwachsene Kinder.