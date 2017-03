Vicco-Abiturienten gewinnen Video-Wettbewerb der MBS

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die Gewinner kommen aus Falkensee: Matthias Kremer, Marktdirektor der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS), und Filialdirektor Frank Sobanksi haben am Freitag einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro an die Siegerschule der MBS-AbiChallenge überreicht. Der erstmals von der MBS veranstaltete Wettbewerb hat die kreativsten selbstgedrehten Videos der Abitur-Jahrgänge 2017 unter dem Motto "Ohne Moos nix los" damit finanziell belohnt. So überzeugte das Schülerteam des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums Falkensee die Jury am meisten. Dementsprechend können sie nun eine Riesensause zur Abifeier organisieren. Auf dem zweiten und dritten Platz landeten mit Prämien von 1.000 Euro und 500 Euro das Einstein Gymnasium Potsdam und die Gesamtschule Peter-Joseph-Lenné - ebenfalls aus Potsdam. Alle anderen Schulen, die an der MBS-AbiChallenge teilnahmen, wurden mit 200 Euro belohnt.