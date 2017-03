01.10.2010 08:00

Thema

Bombenalarm beeinträchtigt U-Bahnverkehr im Wedding

Berlin/Brandenburg (DPA) Ein Bombenalarm hat am Freitagmorgen den U- Bahnverkehr der Linien U6 und U9 am Bahnhof Leopoldplatz in Berlin- Wedding beeinträchtigt. Ein U-Bahnfahrer... mehr