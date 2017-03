Sich weiterhin zuhause fühlen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Für Menschen mit demenziellen Erkrankungen kommt eine Alternative zu herkömmlichen Pflegeheimen zunehmend stärker ins Gespräch: das sogenannte Demenzdorf. In einer Informationsveranstaltung am Donnerstag vergangener Woche im "Bella Vita" stellte die der CDU nahestehende havelländische Senioren-Union drei Modelle dieser innovativen Wohnform vor.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560160/

© My

Offen für das Dorfprojekt: Torsten Birlem, Dr. Vanessa Hannewahr, Jörg Fischer und Hans-Peter Pohl. © My

Gemeinsam ist ihnen, dass sich die BewohnerInnen weiterhin zuhause fühlen und deren Angehörige unbesorgt ihr eigenes Leben weiter leben können. Gleichzeitig ist das "Dorf" an ein aktives Wohnumfeld, zum Beispiel mit Café, Theater, Supermarkt angeschlossen, um eine Interaktion mit "außen" herbeizuführen. Schließlich soll niemand irgendwo verloren gehen.

Zur Illustration von drei Beispielen hatte SU-Vorsitzender Hans-PeterPohl drei Experten gewonnen: Projektleiterin Dr.-Ing. Vanessa Hannewahr und Torsten Birlem von der KOOP GmbH sowie Jörg Fischer von Feddersen Architekten, alle aus Berlin. "De Hogeweyk" ist nach deren Worten das weltweit erste Dorf seiner Art. Es liegt bei Amsterdam.

An diesem Vorbild sind die beiden anderen orientiert. "Süssendell" befindet sich in der Nähe von Aachen. "Tönebon" liegt bei Hameln. Ein Aufenthalt dort kostet etwa 200 Euro mehr als sonst wo.

Diese Kosten bringen die Betroffenen oder deren Angehörige aus eigenen Mitteln auf. Das hört man bei Nachfrage aus der Weserstadt. Pohl, Falkenseer Stadtentwicklungsausschuss-Vorsitzender, wäre nicht Pohl, würde er nicht eine Reise nach Hameln initiieren, um Tönebon für eine Projektierung im Osthavelland fruchtbar zu machen.

Ein möglicher Standort wäre etwa Brieselang, wo die Kirchengemeinde Seegefeld Landbesitzt, das sie in Erbpacht vergeben dürfte. Das war den Senioren am vergangenen Donnerstag freilich noch nicht bekannt. Hoffentlich bringt deren gelungene jüngste Veranstaltung auch andere Institutionen mit an eine Art Runden Tisch, etwa ASB, Diakonieverein, Demografieprojekt, Gemeinschaftswerk Soziale Dienste, Seniorenbeiräte, um fällige Entscheidungen zur besseren Versorgung von älteren kranken Menschen voranzubringen.