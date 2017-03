Sonderausschuss für Kloster kann loslegen

artikel-ansicht/dg/0/

Gemeinsam mit der Amtsverwaltung soll der zeitweilig eingesetzte Ausschuss den Standort entwickeln, Nutzungsmöglichkeiten ausloten. "Das wichtigste innerstädtische Infrastrukturprojekt der letzten Jahre", nannte Amtsdirektor Frank Stege das Vorhaben auf Nachfrage. Ein Sonderausschuss sei angesichts dessen gerechtfertigt. Das Gremium soll mit seiner Arbeit auf die Bestandsaufnahme der Amtsverwaltung aufbauen, die für das Gebäude durchgeführt wurde.

Erste Ideen, wie das Gebäudeensemble am nördlichen Rand der Innenstadt künftig genutzt werden könnte, gibt es bereits. So schwebe der Amtsverwaltung eine Bündelung von Stadtbibliothek, Archiv und Touristinformation an diesem Ort vor, so Stege. Daneben gebe es auch Ideen und Vorschläge von Vereinen. So werde beispielsweise ein Seniorentreffpunkt angeregt. Nun gelte es auszuloten, was am besten passt und zu welchen Konditionen es umsetzbar ist. Es werden nun zeitnah Vorbereitungen getroffen, damit sich der Ausschuss in den kommenden Wochen konstituieren und seine Arbeit aufnehmen kann.

Die Fraktion Bürger für Gransee, bestehend aus Sigrid Schlauer und Martina Witzlau, hatte bereits bei der Sitzung des Hauptausschusses angekündigt, gegen die Einrichtung eines Sondergremiums votieren zu wollen. Dort sah man den Stadtentwicklungsausschuss als das geeignete Gremium, um die Zukunft des Klosterensembles zu diskutieren. Gleichwohl wollten sich die Bürger einer Entwicklung des Areals nicht verschließen, weshalb sie trotz grundsätzlicher Bedenken gegen die Einrichtung des Gremiums, die sie wie angekündigt in Gegenstimmen äußerten, ihre Bereitschaft erklärten, dort mitzuarbeiten, betonte der Amtsdirektor.

Nach den Vorschriften der brandenburgischen Kommunalverfassung darf die Zahl der Mitglieder eines Ausschusses die Hälfte der Mitglieder des Stadtrates nicht übersteigen. Maximal neun Ausschussmitglieder wären also möglich, da die Stadtverordnetenversammlung 19 Mitglieder hat.

Den Vorsitz des neuen Gremiums hat nun der ehrenamtliche Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) übernommen. Des Weiteren haben die Fraktionen des Granseer Stadtparlamentes Stege zufolge folgende Mitglieder benannt: für die CDU Uwe Valentin und Bernd Weidemann, für die SPD Peter Gogol und Ines Engelke, für die Linke Thomas Bechert und Klaus Pölitz, für die Wählergruppe Granseer Land Martina Erdmann, für Bürger für Gransee Martina Witzlau.

Um den Stadtverordneten einen Eindruck von dem neu erworbenen ehemaligen AOK-Gebäude zu verschaffen, fanden die der Granseer Stadtverordnetenversammlung turnusmäßig vorausgehenden Ausschusssitzungen in diesem Quartal alle in dieser Immobilie statt.