Der Pokalverteidiger bleibt auf Kurs

Neuruppin (RA) Die Alt-Herren-Fußballer des MSV Neuruppin tanzen weiterhin auf zwei Hochzeiten. Sie bezwangen am Abend den SC Hertha Karstädt im Viertelfinale des Kreispokals mit 2:0 (1:0). Die Tore erzielten Robert Schröder (16.) und Enrico Hinzer (67.). Es war kein mitreißendes Spiel. Karstädt wehrte sich auf dem riesigen Geläuf im Volksparkstadion lange. Für den MSV ist dies nach dem 2:0 gegen Reckenzin (Sportgericht) und dem 4:1 gegen Wittenberge der dritte Erfolg in diesem laufenden Wettbewerb. Der MSV ist Pokalverteidiger und damit in seiner zweiten Spielserie ungeschlagen.

Auch Rot-Weiß Kyritz hat am Freitag die nächste Runde erreicht. Der SV Blumenthal/Grabow wurde mit 4:1 (2:1) bezwungen. Die Treffer erzielten Ronny Königs (9.), Timo Krause (26.) sowie die Ronny Krapat (72.) und Jeffrey Milz (74.), die auch in der Herren-mannschaft der Kreisoberliga eingesetzt werden. Fred Genske (36.) hatte den Pokalfinalisten aus 2016 mit dem 2:1 herangebracht.

Um den Einzug ins Halbfinale spielen am Sonnabend Walsleben/Wildberg gegen Einheit Perleberg. Anstoß in Wildberg ist um 14.30 Uhr. Am 7. April ringen Eiche Weisen und Garz-Hoppenrade um den freien Platz in der Runde der letzten Vier.