Netzwerk stellt Weichen für mehr Mobilität

Fürstenberg (pilz) Es mangelt an einem strategischen Konzept, die Zukunft des Bahnhofes in Verbindung mit der Mobilität in der Wasserstadt zu bringen. Dieser Überzeugung ist nach eigenem Bekunden nicht nur Dr. Tim Lehmann, Eigentümer des Gebäudes am Bahnhof. Auch die Aktivisten der Bürgerinitiative "Lebendiges Fürstenberg" sowie Anlieger, Pendler und Bahnhofsliebhaber, die sich für gute Mobilität und ein attraktives Bahnhofsquartier einsetzen, seien der Auffassung, wie Lehmann informiert. "Wir haben uns den Namen ,Mobilitätsnetzwerk Bahnhof Fürstenberg' gegeben", erklärt Lehmann.