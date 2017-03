Jäger hat Berufung eingelegt

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Der Jäger aus Brieselang, der im Januar vor dem Amtsgericht in Nauen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden war, hat über seinen Rechtsbeistand fristwahrend Berufung gegen das Urteil eingelegt. Das bestätigte der Direktor des Amtsgerichts, Dr. Dieter Neumann, auf Anfrage. Eine Verhandlung vor dem zuständigen Landgericht Potsdam ist allerdings noch nicht terminiert worden. Der Jäger hatte im September 2015 einen verhängnisvollen Schuss abgefeuert, bei dem ein Mann in einem Maisfeld bei Nauen in Tietzow getötet worden war. Zudem wurde eine Frau schwer verletzt.