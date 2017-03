Veltener sorgen sich um Bernsteinsee

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Ehe die Stadt Velten Geld in die weitere Entwicklung des Strandbades Bernsteinsee steckt, soll ein Gutachter klären, welche Auswirkungen ein in der Nähe vorgesehener Kiestagebau auf den Wasserspiegel des Sees haben könnte, forderte Pro Velten am Donnerstag im Stadtparlament. Dabei handelt es sich um das Kiesabbaugebiet Leegebruch SO 2. Die Firma Boerner Kies plant dort auf 36 Hektar, Kies bis in eine Tiefe von 17 Metern abzubauen. Konkrete Pläne gibt es noch nicht, die Firma spricht von einem Zeithorizont von 20 Jahren.