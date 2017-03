Autobahn 111 mit nächtlichen Sperrungen

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel/Berlin (li) Wegen nächtlicher Tunnelrevisionen kommt es auf der Autobahn 111 zu Sperrungen. In der Nacht zu Dienstag, 21 bis 5 Uhr, sind zwischen Festplatz und Waidmannsluster Damm beide Fahrtrichtungen dicht. Von Mitternacht bis 5 Uhr gilt das auch für den Bereich Waidmannsluster Damm bis Anschlussstelle Schulzendorfer Straße. In der Nacht zu Mittwoch von 21 bis 5 Uhr folgt in Richtung Nord das Teilstück Festplatz-Waidmannsluster Damm. In den Nächten zu Donnerstag und Freitag folgen jeweils von 21 bis 5 Uhr die Stücke Waidmannsluster Damm und Festplatz sowie Schulzendorfer Straße und Am Festplatz. Jeweils ab 20 Uhr kommt es zu Sperrungen.