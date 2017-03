Auf der Flucht mit Kleinkindern im Auto

artikel-ansicht/dg/0/

Die Vier wurden zunächst dabei beobachtet, wie sie im dm-Drogeriemarkt an der Trenkmannstraße mehrere Eimer mit Kosmetikartikeln befüllten. In einem unbeobachteten Moment versuchten die Damen mit ihrer Beute aus dem Laden zu flüchten. Als eine Mitarbeiterin ihnen nachlief, ließen sie die gestohlenen Artikel zurück und verließen den Tatort in zwei verschiedenen Autos. Einen stellte die Polizei kurze Zeit später auf der Landesstraße 16 in Höhe des Stöffiner Berges, den anderen auf dem Radweg in Richtung Buskow. In beiden Wagen bemerkte die Polizei mehrere Kleinkinder, darunter einen Säugling. Wie sich herausstellte, kampierten die Frauen auf einem nahe Neuruppin gelegenen Zeltplatz in Wohnwagen. Zudem fand die Polizei heraus, dass eine der Fahrerinnen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Doch es gab noch mehr Ärger: Ein 34-Jähriger meldete später, dass er von einem der beiden Autos der Damen auf der Flucht angefahren wurde. Dadurch erlitt er laut der Polizeipressestelle einige Schmerzen.

Die Frauen durften erst wieder gehen, nachdem sie vernommen wurden und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro hinterlegt hatten. Zudem müssen sie einen Zustellungsbevollmächtigten nachweisen, wo die Behördenpost sie erreicht. Die Polizei sucht zudem weitere Zeugen der Vorfälle: 03391 3540