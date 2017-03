Zeitzeugen halten Erinnerungen wach

artikel-ansicht/dg/0/

Mit dem Vortrag zu den Kenntnissen von Zeitzeugen hat der Verein Neuland betreten. Diejenigen Chronisten, die Ausführungen dokumentieren, bewahren wertvolle Erinnerungen meist privater Personen, die sonst verloren gehen. Mit zehn Einwohnern waren Gespräche geplant, neun konnten nur befragt werden, da eine Person im Zeitraum der Gespräche verstarb. Die älteste Zeitzeugin war 85 Jahre alt, die jüngste 64. Auch von diesen sind zwei nach den Interviews verstorben. Sechs von den Teilnehmern wurden in Paretz geboren.

Der Vortrag begann mit einer Präsentation von Fotografien aus den Jahren 1895 bis etwa 1970 durch Mathias Marr. Zur Systematik und Durchführung der Zeitzeugengespräche referierte Horst Oberländer. Christine Streithorst, die langjährige Mitarbeiterin im Verein, die die Zeitzeugengespräche schriftlich fixierte, trug die Ergebnisse vor.

Folgende Ausführungen zum Schloss, die die allgemein bekannten historischen Fakten ergänzen, lauteten: Im Schlosspark durften die Dorfkinder nicht spielen, darüber wachte der Schlossverwalter Botzke. Im Küchenanbau des Schlosses befand sich im oberen Stockwerk die Inspektorenwohnung, die Küche war im Keller untergebracht. Die berühmten Papiertapeten wurden 1947 aus dem Schloss entfernt. Im Schloss selbst waren während des Zweiten Weltkrieges Möbel und andere Gegenstände aus anderen Schlössern eingelagert.

Hinter dem Schloss befand sich der Schlossgarten. Hier standen bis kurz nach 1945 die Ruine eines Tempels, eine Grotte und das Japanische Teehaus. Die Bauwerke wurden aus Sicherheitsgründen zugeschüttet.

Nur wenige Bewohner des Dorfes wissen, dass es auch eine Ziegelei in Paretz gab. Besitzer war Wilhelm Albrecht. Er war vorher Ackerbürger in Ketzin/Havel. 1917 verkaufte er sein Bauerngut an Dr. Hellmuth Späth. Auf dem ehemaligen Gelände dieses Gutshofes befinden sich heute die Gebäude der sogenannten neuen Ketziner Mitte.

Der Kirchgarten befindet sich gegenüber dem Schlossportal. Vor 1945 war er mit einem Zaun umgeben und durfte von Unbefugten nicht betreten werden. In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg verwilderte der Park. Er wurde durch die VVB Tierzucht und dem Organisations- und Rechenzentrum der VVB wieder in Ordnung gebracht.

Zum Gut Paretz, das zu den Schatullgütern der preußischen Königsfamilie gehörte, wurde etwa berichtet, dass hier ständig zwölf bis 14 Gutsarbeiter angestellt waren, die hauptsächlich durch Deputat bezahlt wurden. Zur Ernte kamen ausländische Schnitter. Untergebracht waren die Arbeiter im Familienhaus und im Tagelöhnerhaus.

Im Dorf gab es neben dem Gutsbetrieb auch selbstständige Bauern. Der größte Bauer bewirtschaftete 100 Hektar. Es gab Handwerker, Geschäfte für den täglichen Bedarf und Gaststätten. In den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts war Paretz ein beliebter Ausflugsort. Ausflugsdampfer legten an der Schleuse an und ihre Passagiere bevölkerten neben Seglern und Ruderern die Gaststätten. Nur im Winter war Paretz ein "Dorf, still im Land".