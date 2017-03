artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Zum "Kellerduell" der Handball-Brandenburgliga reisten die B-Jungen des HC Angermünde in die Havelstadt und schrammten bei der 28:29-Niederlage gegen den SV Brandenburg-West (bisher zwei Punkte) hauchdünn an ihren ersten Saisonzählern vorbei. Die Uckermärker aber kämpften bis zur letzten Sekunde. Brandenburgs einzige Punkte resultierten aus der HCA-Heimspielniederlage vom November (20:26). Mit geschrumpftem Kader wollte man nun nach über zweistündiger Busanreise den Trend der verbesserten Ergebnisse fortsetzen und vielleicht sogar Zählbares mitnehmen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560182/

Das Spiel begann ausgeglichen, der HCA konnte bis zum 3:3 immer vorlegen. Schon in dieser frühen Phase war zu erkennen, dass es ein körperbetontes Kampfspiel werden sollte. Der Gastgeber ging erstmals in Führung (4:3). Er schien sich jetzt eingeworfen zu haben. Doch die Uckermärker hielten dagegen und holten sich die Führung zurück (5:6). Brandenburg-West versuchte, mit einer Auszeit das Spielgeschehen wieder an sich zu reißen. Doch auch der HCA hatte die Zeit genutzt. Die Gäste blieben am Drücker und konnten mit großartigem Kampfgeist bei zeitweiliger Unterzahl sogar bis auf 9:13 davonziehen.

Dann aber wurden die Angermünder in einigen Aktionen leichtsinnig, wollten zu schnel-le Torerfolge. Der Vorsprung schmolz (11:13). Eine Auszeit sollte Ruhe in die Aktionen bringen. Bis zum Halbzeitpfiff hielt man die Zwei-Tore-Differenz (13:15). Der zweite Abschnitt begann schwungvoll, die Gastgeber glichen aus (16:16), doch die Gäste konnten sich wieder befreien und mit zwei Toren in Führung gehen (17:19).

Die Berg- und Talfahrt nahm kein Ende: Remis (19:19) und Führung (20:22), abermaliger Ausgleich der Havelstädter zum 23:23. Über körperliche Vorteile und Wechselkontingente wurde schon oft genug gesprochen - hier kamen sie zu diesem Zeitpunkt wieder zum Tragen: Brandenburg enteilte vom 25:23 auf 29:25. Drei Minuten vor Ultimo schien das Spiel entschieden. Doch im Handball ist vieles möglich.

Und genau dieses nahezu Unwahrscheinliche versuchten die Angermünder Spieler mit dem Mute der Verzweiflung. Die Deckung wurde auf "total offensiv" umgestellt, 100-prozentige Gastgeber-Chancen vom Torwart gehalten. Die letzte Auszeit des Heimteams 1:43 min vor Schluss sollte den Gast im Lauf stören. Doch der HCA schaffte den 29:28-Anschluss.

Der letzte Angriff der Brandenburger wurde wieder abgefangen - acht Sekunden blieben für den Schlussversuch. Bei einem Foul am Neunmeter-Kreis lief die Zeit herunter - direkter Freiwurf: leider in die Mauer. Der Gast war mehr als gleichwertig, hatte aber wieder durch wenige Momente die große Chance auf Punkte vertan.

Ob die HCA-Jungen bei ihrem auf Freitagabend vorgezogenen Auswärtsmatch beim Lausitzer HC II endlich die ersehnten ersten Saisonpunkte buchen konnten, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Die letzten drei Partien des Spieljahres bestreiten die Angermünder an den nächsten drei Sonnabenden durchweg zu Hause. RSV Teltow/Ruhlsdorf (5.), Spitzenreiter Oranienburger HC und HSC Frankfurt (Oder/7.) sind die Gegner. Gelingt den Jungs das verdiente Erfolgserlebnis dann noch?