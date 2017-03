Gastgeber vermutlich in Bestbesetzung

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga ProB am letzten Wochenende kann der SSV Lok Bernau die Serie gegen die Fraport Skyliners Juniors am Sonnabend vorzeitig entscheiden. Im zweiten Duell treten die Bernauer auswärts in Frankfurt an. Das Spiel beginnt um 18 Uhr in der "Basketball City Mainhattan".

Im zweiten Spiel der Playoff-Achtelfinalpaarung zwischen Lok Bernau und den Fraport Skyliners Juniors werden die Karten an diesem Wochenende neu gemischt. Zum Auftakt am letzten Sonnabend konnte sich Lok Bernau beim Doppelspieltag mit Alba Berlin in der Mercedes-Benz Arena mit 75:64 durchsetzen und in der "Best-of-Three"-Serie in Führung gehen. Mit einem Sieg würde Bernau bereits vorzeitig ins Viertelfinale einziehen. Bei einer Niederlage in Frankfurt kommt es am kommenden Dienstag (21. März um 19.30 Uhr) zu einem entscheidenden dritten Spiel in der Bernauer Erich-Wünsch-Halle.

Während die Fraport Skyliners Juniors im Hinspiel nicht in absoluter Bestbesetzung angetreten sind, rechnet Lok-Headcoach René Schilling fest damit, dass bei den Gastgebern in Frankfurt alle Doppellizenzspieler aus dem Bundesligakader auflaufen werden. "Frankfurt hat bereits im ersten Spiel sehr stark gespielt - so wie wir es auch erwartet haben. Niklas Kiel und Mahir Agva beispielsweise heben die spielerische Qualität im Inside Spiel dann aber noch einmal auf ein viel höheres Level", berichtet der Bernauer Cheftrainer. Neben Kiel und Agva könnten am Sonnabend aber auch noch Max Merz und Stefan Ilzhöfer auflaufen, die ebenfalls zur festen Rotation in der BBL gehören, wo Frankfurt erst am Sonntag ein Heimspiel gegen die BG Göttingen hat.

Im ersten Playoff-Duell stachen bei den Fraport Skyliners Juniors der US-Amerikaner Travis Thompson (15 Punkte, neun Rebounds) sowie mit ebenfalls zweistelliger Ausbeute Isaac Bonga und Tim Oldenburg (je zehn Punkte) heraus. Der 17-jährige Bonga schrammte mit seinen zusätzlichen acht Assists und acht Rebounds nur knapp an seinem zweiten Triple-Double in Folge vorbei. Ein Schlüssel des Bernauer Erfolges war die phasenweise sehr starke Verteidigung, mit der man die Hessen zu insgesamt 22 Ballverlusten im Spielverlauf zwang.

Lok-Headcoach René Schilling: "Wir haben das erste Spiel natürlich analysiert und uns auch mit dem ganzen Team einige Szenen der Begegnung angeschaut. Ich erwarte ein viel knapperes zweites Spiel, weshalb wir uns auf jeden Fall steigern müssen - sowohl defensiv wie offensiv. Wir werden diesmal viel geduldiger spielen müssen, um im Angriff gute Situationen für einfache Punkte zu finden." So einfach kann erfolgreiches Basketball sein.

Das zweite Aufeinandertreffen beider Teams findet am Sonnabend um 18 Uhr in der "Basketball City Mainhattan" - dem Basketballzentrum der Fraport Skyliners Juniors - statt (Walter-Möller-Platz 2, 60439 Frankfurt).