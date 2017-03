artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Um die "Aufhebung des Klosters Neuzelle vor 200 Jahren" geht es am Montagabend in einem Vortrag im Neuzeller Strohhaus.

Winfried Töpler wird ab 19 Uhr auch Lichtbilder zum Thema zeigen. Der Archivar erinnert daran, dass Klöster Anfang des 19.Jahrhunderts vielerorten als unnütz empfunden wurden. Allerdings gehörte das Neuzeller Kloster zur Lausitz und damit zu Sachsen. Dort ließ man Klöster bestehen. "Erst als Neuzelle im Jahr 1815 an Preußen fiel, wurde das Kloster aufgegeben", sagt Toepler. Die Mönche hätten damals noch versucht, beim König vorstellig zu werden, doch die Mühen waren umsonst, die Entscheidung zur Säkularisierung war gefallen. 1817 ließ Friedrich Wilhelm III. die geistliche Seite des Klosters auflösen. Der Klosterbesitz wurde derweil in ein preußisch-staatliches Stift Neuzelle überführt, das bis 1955 als Forst- und Domänenverwaltung weiterbestand und danach verstaatlicht wurde. 23 Mönche hat es nach Angaben von Winfried Toepler zur Zeit der Auflösung noch in Neuzelle gegeben. Diese seien zum großen Teil nach Böhmen und Polen gezogen, wo es weiterhin Klöster gab.

In seinem Vortrag am Montag, 19 Uhr, wird der Archivar diese Episode des Klosters in den richtigen Zeitrahmen stellen. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Erhaltung des denkmalgeschützten Strohhauses wird jedoch gebeten.

