Eine Ehe in Briefen - Käte Duncker

Beeskow (MOZ) Briefe von Käte Duncker, die an der Seite von Clara Zetkin für die Gleichberechtigung der Frauen kämpfte, werden am Montag bei der Frauentagsfeier der Beeskower Linken in der Stadtbibliothek vorgestellt. Mehr als 3000 Briefe und Postkarten wechselte sie mit ihrem Ehemann Hermann Duncker, den beiden Söhnen und Kampfgefährten in aller Welt. Nur einen kleinen Teil davon hat Prof. Dr. Heinz Deutschland in einem stattlichen Band versammelt und sie zusammen mit dem Lebensläufen der weithin bekannten Sozialisten Käte und Hermann Duncker veröffentlicht. Der Herausgeber stellt das Buch ab 14 Uhr vor. Interessierte sind herzlich eingeladen.