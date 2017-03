Neurologe findet Nachfolger

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zwar führt der Neurologe Dr. Jörg Kessel nur noch bis Ende März seine Praxis im Obergeschoss der einstigen Löwen-Apotheke, Breite Straße 45. Doch ihm sei es gelungen, einen Nachfolger zu finden, teilt der Ruheständler in spe mit. Viele Patienten seien verunsichert gewesen, als sie erfahren hätten, dass die Löwen nach 279 Geschäftsjahren bereits zum 1. März dicht gemacht habe und auch für die Räume darüber Nachmieter gesucht würden. Doch wer daraus schließe, dass auch seine Praxis ersatzlos schließen werde, sitze einem Irrtum auf, teilt Jörg Kessel mit. An seiner Stelle werde fortan der Neurologe Tilmann Lilienfein die Patienten betreuen - allerdings dann an der Georg-Herwegh-Straße 12. An der bisherigen Adresse sei kein Mietverhältnis zustande gekommen.