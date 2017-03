Großfamilie lebt auf 50 Quadratmetern

artikel-ansicht/dg/0/

Beiersdorf (MOZ) Sechs Familienmitglieder teilen sich bei den Mensfelds zwei Zimmer. Aus Beiersdorf will die Familie nicht weg. Eine vom Vermieter angebotene größere Wohnung in Kruge sagte ihr nicht zu, weil sie direkt an der Hauptstraße liegt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560196/

Hoffen auf größere Wohnung: Susen Mensfeld lebt mit ihrem Mann Jerome und den Kindern Michelle (l.), Fynn (r.), Lea Sophie und Julia in einer Zweizimmerwohnung in Beiersdorf. Die beiden großen Mädchen waren während der Aufnahme gerade in der Schule.

Hoffen auf größere Wohnung: Susen Mensfeld lebt mit ihrem Mann Jerome und den Kindern Michelle (l.), Fynn (r.), Lea Sophie und Julia in einer Zweizimmerwohnung in Beiersdorf. Die beiden großen Mädchen waren während der Aufnahme gerade in der Schule. © MOZ/Lisa Mahlke

"Wir wollen uns nicht vertreiben lassen", sagt Jerome Mensfeld. "Ich habe schon immer hier gewohnt, seit 26 Jahren, noch nie woanders." Er sitzt mit seiner Frau Susen im Wohnzimmer der gemeinsamen Wohnung in Beiersdorf. Die kleine Tochter der beiden, Michelle, macht ein paar muntere Gehversuche um den Wohnzimmertisch herum. Fynn, Susen Mensfelds zweijähriger Sohn, liegt derweil auf dem Sofa. Diese Couch dient Jerome und Susen Mensfeld auch als Bett, die einjährige Michelle schläft ebenfalls in dem Zimmer. Denn viel Platz bietet die etwa 50 Quadratmeter große Wohnung nicht. Nebenan schließt sich der zweite und letzte Raum an: das Kinderzimmer von Fynn und seinen größeren Schwestern Julia und Lea Sophie.

Sechs Personen in zwei Zimmern - die Mensfelds sind unzufrieden mit dieser Situation. Im Januar des vergangenen Jahres zog Susen Mensfeld mit ihren Kindern zu ihrem Mann nach Beiersdorf. Zuvor lebte sie mit ihnen in einer Vierraumwohnung in der Lutherstadt Eisleben. Jerome Mensfeld, der schon seit einigen Jahren in der Beiersdorfer Zweiraumwohnung gelebt hatte, hoffte damals auf die Unterstützung der Gemeinde, um eine größere Bleibe zu finden, erinnert sich seine Frau.

"Im Sommer geht es. Da sind wir nur draußen, auf dem Spielplatz oder mit den Kindern und Hunden im Wald", erzählt die 30-Jährige. Auch ein Garten gehöre zu der Wohnung. Im Winter könne man das alles aber nicht so gut nutzen und die Situation in der kleinen Wohnung sei noch schwieriger. Auch das Jugendamt mache langsam Druck, dass auf lange Sicht eine größere Wohnung her muss.

Nach Angaben der Familie sind im selben Haus mehrere Wohnungen frei, beispielsweise eine in der Etage über ihnen, die saniert werden müsste. "Man könnte eine Treppe nach oben bauen. Dann hätten wir fünf Zimmer", sagen die Mensfelds. Einen Durchbruch zu einer der benachbarten Wohnungen könnten sie sich ebenfalls vorstellen.

Ihr Vermieter, die Heckelberger Wohnungswirtschaftsgesellschaft (HeWoWi), zeigte den Mensfelds im Februar eine Fünfraumwohnung in Kruge. Doch diese liege direkt an der Hauptstraße, sei der Natur nicht so nah wie die Beiersdorfer Wohnung. Auch in Werneuchen hat sich die Familie umgeschaut. Dort wären zwar Kindergarten, Arzt und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Doch eigentlich wollen sie nicht aus Beiersdorf weg, denn die beiden großen Töchter besuchen in Heckelberg die erste Klasse.

Vergangene Woche bekam die Familie die fristlose Kündigung, da zwei Monatsmieten ausstehen. "Ich musste noch Unterlagen aus Eisleben anfordern, das ging nicht von heute auf morgen", erklärt Susen Mensfeld. Sie und ihr Mann beziehen Arbeitslosengeld II.

Zu der Kündigung wollte Maik Hölzer von der HeWoWi sich nicht äußern. Er verweist darauf, dass der Familie eine Wohnung in Kruge angeboten wurde, die sie ablehnte. In Beiersdorf gebe es keine verfügbare Wohnung in einer Größe, die für eine sechsköpfige Familie angemessen wäre, sagt er. "Über eine Zusammenlegung von Wohnungen in Beiersdorf kann nur der Eigentümer entscheiden", erklärt Maik Hölzer. Eigentümer des Gebäudes in Beiersdorf ist die Gemeinde. "Es ist schwierig", sagt Bürgermeister Willi Huwe. Die Familie brauche anständigen Wohnraum. "Fakt ist aber, dieser Wohnraum ist nicht da." Die Sanierung einer freien Nachbarswohnung konnte die Gemeinde im vergangenen Jahr nicht stemmen. Über einen Durchbruch zu einer anderen, kürzlich freigewordenen, Wohnung wurde bisher in der Gemeinde noch nicht diskutiert. Würde die Familie jedoch nach Kruge ziehen, könnten die Töchter weiter die Schule in Heckelberg besuchen, Huwe.