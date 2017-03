Umsatzsteigernde Maßnahmen führten offenbar zum Erfolg

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Am Premnitzer Dachsberg gab es zuletzt eine originelle Initiative. Bürger, zumeist ältere Stammkunden, erklärten aus ihrer Sicht, wie der dortige zum Edeka-Konzern gehörende NP-Markt besser funktionieren könnte. Laut BI-Mitglied Werner Coch erfolgte mit der Marktleitung am 10. März eine gemeinsame Auswertung einer Kundenbefragung, die die Bürgerinitiative im Februar durchgeführt hatte. Laut Coch gab es eine ausführliche Diskussion, die tatsächlich zu konkreten Ergebnissen geführt hat.

"Noch in diesem Jahr wird eine Brotschneidemaschine aufgestellt. Die Wagenbox wird verkürzt, um in diesem Bereich Unfälle zwischen Fußgängern und PKW zu vermeiden", so Coch.Die Bereitstellung einer Klingel im Kassenbereich werde geprüft.

Dagegen heißt es, dass ein Leergutautomat für Einwegflaschen keine wesentlichen Erleichterungen für Kunden und Personal bringen würde. Spezielle Theken für Fleisch, Käse, Backwaren und Frischfisch habe es in der Vergangenheit gegeben. Sie sollen sich aber nicht bewährt haben.

"Die Einrichtung einer Imbissecke scheitert an der fehlenden Kundentoilette. Körbe für den kleinen Einkauf können nicht vorgehalten werden, weil sie aus Erfahrung ständig gestohlen werden", teilt Coch weiter mit.

Zahlreich geäußerte Wünsche nach Sortimentserweiterungen seien teilweise nicht nachvollziehbar, "denn der Markt hat zum Beispiel mit 85 Käse-, 80 Joghurt-, 20 Quark- und 23 Gefriergutsorten ein für einen Discounter überdurchschnittliches Angebot". Ähnlich sehe es bei Kosmetik aus. Was Industriewaren beträfe, so sei der Markt zu klein, um alle Wünsche erfüllen zu können.

Indes könnten sich Kunden wie bisher an das Personal wenden, wenn bestimmte Artikel fehlen oder nicht gefunden werden. Die wöchentliche Produkt-Werbung werde wie bisher mit Aufstellern und in Schaukästen vorgenommen. Im Fazit sei während der Auswertung festgestellt worden, so Werner Coch, "dass sich der Markt zur Zeit positiv entwickelt und die Aktion der Bürgerinitiative daher sinnvoll war."

Im Herbst 2016 hatte man befürchtet, dass der geplante Verkauf der Immobilie eine Schließung des Discounters zur Folge haben könnte. Das hätte vornehmlich weitere Wege für Bewohner am Dachsberg bedeutet. Die Immobilie wurde via Internet angeboten. "Wenn Grund und Boden zu Verkauf stehen, wackelt das Haus", so Ingrid Genge gegenüber BRAWO über das Grundmotiv der Bürgerinitiative. Mit dem Seniorenbeirat der Stadt wurden durch Druck und Verteilung von Flyern umsatzsteigernde Maßnahmen ergriffen. Offenbar mit Erfolg. Letzter Kenntnisstand von Ingrid Genge ist der, dass kein Verkauf der Immobilie seitens des Konzern mehr geplant sei. Zudem sei die Offerte aus dem Internet genommen worden. Dass man die Bürgerinitiative nicht in vollem Umfang mit Informationen über den letzten Stand der Dinge versorgt haben könnte, hält die Premnitzerin für möglich.