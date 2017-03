Kompetenzteam des MSV Rüdersdorf soll es richten

artikel-ansicht/dg/0/

Schwierig bleibt die Situation beim MSV Rüdersdorf. Der Traditionsverein steht praktisch mit dem Rücken zur Wand und weiter am Tabellenende. Trotzdem ist die Stimmung eigentlich ganz gut. "Wir haben ein sogenanntes Kompetenzteam gebildet, um das Training unserer Mannschaften aufrechtzuerhalten", berichtete Marko Siebenwirth, der gemeinsam mit Robert Tavernier, Uwe Fischer und Benjamin Hilliger das Training übernommen hat. Zum Auftakt der Rückserie, zwei MSV-Spiele mussten vorher abgesagt werden, gab es einen heftigen Rückschlag. Beim Tabellenführer SV Frankonia Wernsdorf hagelte es eine 0:7-Niederlage. Jetzt kommt der Müllroser SV und auch diese Aufgabe wird für die Rüdersdorfer nicht einfach. Müllrose ist Tabellenvierter und hat insbesondere mit Paul Herrmann einen Top-Torschützen in seinen Reihen.

In der Woche gab es sicherlich deutliche Worte von Trainer Helmut Fritz. Seine Grün-Weißen Rehfelder haben im Heimspiel gegen SV Grün-Weiß Union Bestensee enttäuscht und mit 3:4 verloren. Am Sonnabend kommt der SV Preußen 90 Beeskow. "Wir haben die Fehler aus dem Heimspiel ausgewertet. Es wurde alles ausführlich gesprochen, analysiert und ich denke, alle haben verstanden. Die Trainingswoche ist sehr gut verlaufen.Vor allem mit Eric Bohlemann habe ich ausführlich gesprochen und ihm auch zugestanden, dass er durchaus einmal ein schlechtes Spiel haben darf. Er hat uns in der Vergangenheit schon so viel geholfen, da muss man ihm auch einmal einen schwachen Tag verzeihen", sagt Trainer Helmut Fritz. "Ich weiß, dass ich auf ihn auch weiter bauen kann."

Vom Gegner hat Helmut Fritz durchaus eine hohe Meinung. "Sie werden uns mit viel Kampf das Leben schwer machen." Helmut Fritz hat einige Sorgen bei der Aufstellung seines Teams. Einige Spieler sind krank und angeschlagen.

Die SG Bruchmühle geht auf Reisen und fährt zum FSV Eintracht Königs Wusterhausen. Der Gastgeber ist Tabellenelfter und hat fünf Siege, zwei Unentschieden und neun Niederlagen auf seinem Konto. Trotzdem werden die Bruchmühler diesen Gegner nicht leicht nehmen. Im Hinspiel gab es nur einen knappen 1:0-Erfolg. Für Trainer Jörg Ulbrich wird es wichtig sein, etwas mehr Stabilität ins Spiel seiner Mannschaft zu bringen. Gerade in der jüngsten Partie, 2:2 gegen den FSV Preußen Bad Saarow, zeigte seine Mannschaft zwei Gesichter - sprich zwei verscheidene Halbzeiten. "Auch bei uns verlief die Trainingswoche durchaus gut und ich denke, jeder weiß, worauf es am Sonnabend ankommt." Die SG Bruchmühle liegt weiter auf Platz 6.

1. Frankonia Wernsdorf 1652:1639

2. SG Niederlehme1640:1438

3. Blau-W. Markendorf 1646:2231

4. Müllroser SV1646:3529

5. Preußen Beeskow 1642:3528

6. SG Bruchmühle 1732:2624

7. Preußen Bad Saarow 1531:3024

8. SG Großziethen 1638:3523

9. Grün-Weiß Rehfelde 1622:1722

10. SV Woltersdorf 1638:4619

11. Eintr. Königs Wusterh. 1631:3717

12. GW Union Bestensee 1736:4617

13. FSV Luckenwalde II 1723:4614

14. MTV Wünsdorf1525:3512

15. MSV Rüdersdorf 1516:78 6