artikel-ansicht/dg/0/

Altranft (MOZ) Der Jahresempfang der Stephanus-Stiftung und ihrer Tochtergesellschaft geht diesmal im Berg-Schmidt-Hof des Museums Altranft an der Alten Heerstraße über die Bühne. Gefeiert wird diesmal am 19. Mai. Die Jahresempfänge finden an wechselnden Orten statt, je nachdem,wo Einrichtungen der Stiftung ansässig sind.