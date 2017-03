Feuerwehrleute beim Fotoshooting

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Nachwuchsmangel gefährdet deutsche Feuerwehren und Notfallsanitäter. Vor allem in ländlichen Regionen sind viele Feuerwehren von der Schließung bedroht oder müssen fusionieren. Nachwuchs bleibt ganz aus und frisch ausgebildete Feuerwehrleute wandern ab. Ein Phänomen, von dem auch die Feuerwehr Angermünde betroffen ist.

Das junge Angermünder Unternehmen Immomento hat deshalb eine bemerkenswerte Image- und Werbekampagne gestartet, um junge Leute für die ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr zu begeistern. Mit den Brandschützern entstand das weltweit erste 360-Grad-Foto-shooting, das Mitstreiter, Technik, Übungen und Einsätze aus allen Perspektiven zeigt und somit beeindruckende, lebensechte Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr bietet. Der Spezialist für Virtual-Reality-Lösungen Immomento hat zusammen mit der Feuerwehr dieses bisher einmalige Fotoprojekt umgesetzt. In den zahlreichen Panorama-Aufnahmen, die auch atemberaubende Ausblicke auf Angermünde bietet, findet der Betrachter zugleich alle wichtigen Informationen zur Technik und Mannschaft. Die Fotos zeigen auch kleine Details aus allen Winkeln oder begleiten die Feuerwehrleute hoch hinaus auf die Drehleiter.

René Pöschl, stellvertretender Stadtbrandmeister, ist begeistert: "Mit dieser Fotoaktion möchten wir ein kreatives Zeichen in unsere Region, nach Deutschland und in die Welt senden. Junge und gut ausgebildete Menschen sind für einen zuverlässigen Brandschutz und die Notfallrettung überlebenswichtig. Am Ende geht es um nichts Geringeres als um den Schutz unserer Mitbürger."

Für Waldemar Wegner, Geschäftsführer der Immomento, war das Fotoshooting mit der Angermünder Feuerwehr ebenfalls eine neue Erfahrung: "Diese Aktion war in vielerlei Hinsicht einzigartig. Die Arbeit der Feuerwehren ist sehr interessant und vielseitig, gerade für junge Menschen. Das wollen wir mit den ausdrucksstarken Bildern gern zeigen."

Die ganze Fotoserie ist zu finden unter:https://www.immomento.de/tour/stefanklenke/ angermuenderfeuerwehr/