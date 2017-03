Initiative fordert Abschiebestopp

artikel-ansicht/dg/0/

Ützdorf (MOZ) Aus dem Übergangswohnheim Ützdorf ist erneut ein Flüchtling abgeschoben worden. Wie der Sprecher der Initiative "Barnim für alle", Thomas Janoschka, am Freitag mitteilte, handelte es sich um einen Mann aus dem Tschad. Er sei mitten in der Nacht aus dem Schlaf geweckt und direkt zu einem Flugzeug in Richtung Frankreich gebracht worden. Dort drohe ihm nun eine Abschiebung in den Tschad, so Janoschka. In dem Land kommt es nach Angaben von Amnesty International immer wieder zu massiven Menschenrechtsverletzungen.