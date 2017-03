Aktiv für Sicherheit und Soziales

artikel-ansicht/dg/0/

Sie ist mit zwei Abgeordneten die kleinste Mehrparteienfraktion in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) - das Bündnis aus Wolfgang Mücke (FDP) und Josef Lenden (Bürgerinitiative Stadtumbau). Bei der Kommunalwahl 2014 hatten ihre Parteien 2,0 Prozent (FDP) bzw. 2,9 Prozent der Stimmen erhalten.

Obwohl die kleinste Fraktion, sind die beiden in mehreren Ausschüssen der SVV aktiv. Josef Lenden engagiert sich im Stadtentwicklungs- und im Kulturausschuss, zudem im Jugendhilfe und im Integrationsausschuss. Der pensionierte Kriminalist Wolfgang Mücke sitzt für die Fraktion im Bildungsausschuss sowie über Grundmandat im Rechnungsprüfungsausschuss, ist Vertreter der SVV im Polizeibeirat der Polizeidirektion Ost und arbeitet im kommunalen Präventions- und Sicherheitsrat der Stadt mit.

Die Entwicklung der Wirtschaft ist traditionell Schwerpunkt der Freien Demokraten. Entsprechend hat sich die Fraktion vor allem mit Anträgen und Anfragen zu diesem Bereich engagiert. Themen waren unter anderem die Änderung der Wirtschaftsförderstrukturen und die Situation der Unternehmen. Im Januar 2016 hatte die Fraktion einen Vier-Punkte-Plan zur Wirtschaftsentwicklung erstellt.

Zu den Aktivitäten der Fraktion gehören Gespräche mit Vertretern der Unternehmen. "Uns ist es wichtig, zu erfahren, wie das Verhältnis zwischen Stadt und Unternehmen so ist", erklärt Wolfgang Mücke. Josef Lenden ergänzt: "Die Stärkung der Wirtschaft ist selbstverständlich wichtig. Ohne eine starke Wirtschaft ist die Stärkung sozialer Belange nicht möglich."

Das Thema Wirtschaft rückt auch beim zweiten Tätigkeitsschwerpunkt der FDP - Ordnung und Sicherheit - in den Mittelpunkt. "Momentan mehren sich die Diebstähle von Pkw und die Zahl der Einbruchsdiebstähle aus Firmen und Wohnungen steigt - auch wenn die Öffentlichkeit nicht alles erfährt", betont Wolfgang Mücke. "Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei ist unzureichend. Es gibt nach wie vor keine Sicherheitspartnerschaften zwischen Bürgern und der Polizei. Und ich rede da nicht von einer Bürgerwehr, sondern von mehr Wachsamkeit: Bürger laufen Streife und verständigen die Polizei, wenn sie etwas beobachten." Das Verbot von Alkoholgenuss im Lennépark hätten sie schon in der vorhergehenden Wahlperiode beantragt, sagt Josef Lenden, "damals ist das mit Pauken und Trompeten durchgefallen". Die Fraktion will sich mit dem Erreichten aber nicht zufriedengeben, betont Wolfgang Mücke: "Jetzt wollen wir den Verbotsbereich erweitern - wir unterstützen da entsprechende Vorhaben der Stadt."

Ein Hauptkampffeld Josef Lendens ist der Stadtumbau. Wenn es irgendwo knirscht, legt er den Finger in die Wunde - auf eine direkte Art und Weise, die nicht jedermann angenehm ist. "Durch meine ständigen Anfragen in den Ausschüssen konnte ich mehreren Menschen helfen." Anders als noch vor zwei Jahren habe er mittlerweile ein gutes Verhältnis zur Wohnungswirtschaft. "Da werde ich nicht mehr sofort als Feind angesehen", erklärt er. Mit der Wohnbau sei das dagegen "nach wie vor sehr viel schwieriger". Sein aktuelles Fazit lautet: "Die Wowi hat inzwischen ein sehr gutes Umzugsmanagement, die Wohnbau aber nimmt ihre Mieter nicht mit."

Die Stärkung der Zusammenarbeit von Stadt und Viadrina liege der Fraktion "besonders am Herzen", sagt Wolfgang Mücke. "Wir als FDP und als Fraktion wollen jetzt auf verschiedenen Ebenen Gespräche führen mit der Universität. Es gibt da ein Potenzial, das in der Stadt nach wie vor nicht genutzt wird."

Beim Thema Bildung plädiert Wolfgang Mücke dafür, dass das Schulgebäude Bischofstraße "künftig wieder als Schule genutzt wird. Zumindest könnte es Ausweichquartier sein zum Beispiel während einer Sanierung der Kleist-Oberschule." Die Kleistschule sei vom baulichen Zustand her "eine Katastrophe", erklärt Mücke.

Engagiert hat sich die Fraktion auch bei der Erarbeitung einer Kulturentwicklungsplanung. "Es geht um den Erhalt nicht nur des Staatsorchesters, sondern auch der Singakademie und der Oderhähne", sagt Josef Lenden, "die Kultur ist ein wichtiger weicher Standortfaktor für Wirtschaftsansiedlungen."

Worauf die Zwei-Mann-Fraktion besonderen Wert legt: "Ohne uns würde die Stadt Slubice nicht im Tourismuskonzept stehen", betont Wolfgang Mücke, "erst seit unserem Änderungsantrag vom 15. September 2016 wird Slubice überhaupt erwähnt." Das sei eine "dieser Sachen, die kein Mensch versteht", sagt Josef Lenden und ergänzt: "Ein gemeinsames Konzept ist es nach wie vor nicht, da fast keine grenzüberschreitenden Maßnahmen enthalten sind."