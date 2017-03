Gamensee gehört nun der Kommune

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Die Stadt Werneuchen ist ab sofort Eigentümerin der Gewässerfläche des Gamensees in Tiefensee. Der entsprechende Übertragungsbescheid sei ergangen, so Bürgermeister Burkhard Horn. Ziel des Verfahrens war es, den Verkauf an einen Privateigentümer zu verhindern und damit auch künftigen Generationen den freien Zugang zum See zu ermöglichen.