"Velten hat die Punkte nötiger als wir"

Oberhavel (GZ) Für Fußball-Landesligist SC Oberhavel Velten steht nach dem Derby gegen Hennigsdorf am letzten Wochenende (1:1) gleich das nächste Oberhavel-Duell auf dem Programm. Das Team von Trainer Bastian Peschel ist am Sonnabend um 15 Uhr zu Gast beim Tabellensiebten, dem SVZehdenick. Und auch der FC 98 empfängt ein Team aus dem Kreis: Am Sonntag um 14 Uhr erwartet man Falkenthal.

Durchgesetzt: Der SCO Velten (in Grün) gewann das Hinspiel gegen Zehdenick mit 2:0. © Karsten Schirmer

Zehdenicks Trainer Daniel Runge ist mit seiner Mannschaft im Duell mit Velten auf Wiedergutmachung aus: "Die Jungs wissen, dass sie im Hinspiel keine Glanzleistung abgerufen haben." Mit 0:2 musste man sich deshalb damals dem SCO geschlagen geben. Dass man aber dennoch als Favorit in die Partie gehe, wolle er nicht bestreiten, so Runge: "Der Blick auf die Tabelle führt zwangsläufig zu dieser Einschätzung."

Druck verspüre Runge allerdings keinen: "Der SCO hat die Punkte sicherlich nötiger als wir." Dass sich sein Team deshalb entspannt zurücklehnen werde und den Veltenern den Ball überlasse, sei damit aber nicht gemeint: "Für uns gibt es keinen Grund, jetzt nachzulassen oder den Druck rauszunehmen." Schließlich seien noch genügend Punkte bis Saisonende zu vergeben, die Tabellensituation könne sich ganz schnell ändern.

Veltens Coach Bastian Peschel ist ebenfalls der Meinung, dass Zehdenick als Favorit ins Spiel geht. Verstecken will er sich mit seinem Team aber nicht: "Ich gebe meinen Spielern keine Mauer-Taktik mit auf den Weg. Wir wollen auch Fußball spielen, haben zuletzt gegen Hennigsdorf unter Beweis gestellt, dass uns das auch phasenweise ganz gut gelingt." Ehrlicherweise müsse man aber auch sagen, dass man mit dem 1:1-Unentschieden beim Ortsnachbarn gut bedient gewesen sei, so Peschel. "Wir hatten Glück, dass der FC98 nicht das zweite Tor gemacht hat."

Als größtes Manko im eigenen Spiel sieht der SCO-Coach die fehlende Torgefahr: "Wir sind oftmals zu verspielt. Der letzte Zug zum Tor fehlt uns." In Zehdenick werde es aber zunächst darum gehen, dem Gegner körperlich Paroli zu bieten: "Wenn es uns gelingt, dass das Zehdenicker Publikum ungeduldig wird, haben wir schon viel gewonnen", sagt Peschel.

Runge dagegen plant, den eigenen Fans ein schönes Spiel zu bieten und den Oberhavel-Konkurrenten in seine Schranken zu weisen: "Jedes Oberhaveler Landesliga-Team hat das Ziel, am Saisonende das beste Team im Kreis zu sein", so der SVZ-Coach. "Für uns ist es ein besonderer Anreiz, etablierte Teams wie Velten oder Hennigsdorf hinter uns zu lassen."

¦ Die eine oder andere Tabellenposition auf die Zehdenicker gutzumachen, hat Hennigsdorfs Trainer Gerd Pröger aber noch auf seiner Agenda. Ein Sieg im Duell mit Falkenthal solle dazu beitragen. Allerdings weiß Pröger, dass es natürlich auch anders kommen kann. Denn einer Sache ist er sich ganz sicher: "Irgendwann kommt das Spiel, das Falkenthal in dieser Saison gewinnen wird."

So sehr Pröger das dem Kontrahenten auch gönnt, so sehr hofft er, dass die Füchse auch nach der Begegnung mit seiner Mannschaft weiterhin sieglos sind. "Spiele wie gegen Falkenthal beinhalten immer ein großes Risiko", sagt Pröger. "Jeder erwartet von uns, dass wir gewinnen. Von daher können wir eigentlich nur verlieren."

In Begegnungen als haushoher Favorit zu gehen, ist etwas, dass sich Pröger nicht allzu oft aussuchen würde: "Diese Muss-Situation ist keine einfache. Ich habe meinen Spieler in dieser Woche oft gesagt, dass wir Falkenthal nicht unterschätzen dürfen und wir diese Partie nicht im Vorbeigehen gewinnen werden." Die Füchse hätten durchaus ordentliche Fußballer in ihren Reihen, die alle wüssten, wo das Tor steht: "Die Mannschaft ist deutlich stärker, als es die Tabelle aussagt."

Von daher werde seine Mannschaft nicht darum herumkommen, eine ordentliche Leistung abzurufen. An eine zusätzliche Motivation durch den "Derby-Aspekt", der in der letzten Woche in Velten eine Rolle spielte, glaubt Pröger allerdings nicht: "Dafür sind die Vereine einfach zu weit voneinander entfernt."