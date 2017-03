Flugsaison geht los

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit einem Paukenschlag will der Verkehrslandeplatz Eisenhüttenstadt bei Pohlitz am Sonntag die Flugsaison einleiten. Vorgestellt wird die Neueste der Neuen in der Ultraleicht-Fliegerei, heißt es vom Flugplatz. Gemeint ist die "VL 3 Evolution". Mit einer Geschwindigkeit von 274 km/h ist die Maschine eines der schnellsten UL-Flugzeuge, die derzeit auf dem Markt sind. Aber auch kulinarische Angebote gibt es. Wer Kesselgulasch möchte, sollte sich jedoch vorher anmelden. Für die kulturelle Umrahmung sorgt die Spielfamilie Minimax mit handgemachter Hausmusik.