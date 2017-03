Mehr Besucher, höhere Eintrittpreise

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (MOZ) Es ist sicher nicht das bequemste Schriftstück, das dem Werksausschuss in Chorin am Mittwochabend zur Beratung vorlag. Der Wirtschaftsplan für das bereits angebrochene Jahr liegt nun vor, Steuerberater Jürgen Knuth war bemüht, den Ausschussmitgliedern das Zahlen-Allerlei verständlich zu machen.

Seit der Übernahme des Klosters als Eigenbetrieb durch die Gemeinde Chorin lasse sich eine durchaus positive Entwicklung erkennen, so Jürgen Knuth. Inzwischen werde das einst entwickelte Konzept erfolgreich umgesetzt und die Attraktivität des Klosters zunehmend ausgebaut. Der Werksleitung und Mitarbeiterschaft insgesamt sei es gelungen, "Struktur und Linie" in den Betrieb zu bringen, lobt Knuth. "Es flutscht einfach besser", sagt er. Besonders erfolgsversprechend sei die Dauerausstellung, die am 8. April eröffnet und langfristig mehr Besucher bringen soll.

Eine Umsatzsteigerung in 2017 sei also durch höhere Besucherzahlen zu erwarten, gleichzeitig würden auch erhöhte Eintrittspreise, die ab 1. April gelten, für mehr Einnahmen sorgen. Die Annahmen im Wirtschaftsplan würden in erster Linie auf diesen beiden Faktoren - Besucherzahlen und Eintrittsgelder - fußen. Insgesamt könne die Gewinnsituation so verbessert werden, kündigt Jürgen Knuth an. In Zahlen bedeutet das: Für 2017 wird von einem Umsatz in Höhe von 646 800 Euro ausgegangen. Nach Abzug aller betrieblichen Aufwendungen und Abschreibungen ergebe sich ein Jahresgewinn zwischen 20 000 und 30 000 Euro.

Schwarze Zahlen, wenn auch kleine. Die steigenden Besucherzahlen sorgen zwar im Besucherservice (Shop) und bei den Parkplatzgebühren für höhere Gewinne. Kloster und Museum bleiben trotz Zuschüsse des Landes in Höhe von 60 000 Euro auch in 2017 ein Minusgeschäft. Es müsse demnach erklärtes Ziel der Werksleitung sein, die Besucherzahlen zu steigern und stabile Einnahmen zu garantieren, so Jürgen Knuth.

Durchaus ein Anlass für die Ausschussmitglieder, der Gemeinde Chorin den Wirtschaftsplan guten Gewissens vorzulegen. Die Gemeindevertreter werden nun über das Dokument abstimmen müssen.