Schnell mal die Welt retten

Bernau (MOZ) Angela Wucherpfennig, Leiterin der Abteilung 3 am Oberstufenzentrum I Barnim, ist am Freitag vor Freude schier aus dem Häuschen. Mit Bravour haben alle 17 angehenden Heilerziehungspfleger des dritten Ausbildungsjahres ihre Zulassung für die schriftlichen Prüfungen errungen - mit dem Theaterprojekt, das sie gemeinsam mit den Schülern der Robinsonschule aus der Waldsiedlung vorbereitet haben.

"Muss nur noch schnell die Welt retten" - nach dem Titel von Tim Bendzko - lautet das Jahresmotto an der Robinsonschule. Die angehenden Heilerziehungspfleger aus dem OSZ haben es für ihr Theaterstück in vier Akten übernommen und innerhalb einer guten Woche nicht nur ein Drehbuch geschrieben, Bühnenbild, Requisiten und Kostüme angefertigt, sondern das Stück mit den Schülern der Robinsonschule in den vergangenen drei Tagen einstudiert.

"Es war einfach ganz toll", bescheinigt Abteilungsleiterin Wucherpfennig den vier jungen Männern aus dem dritten Ausbildungsjahr nicht nur künstlerisches Talent, sondern auch herausragende methodische Kenntnisse. "Die Messlatte für die nachfolgenden Jahrgänge hängt damit sehr hoch", stellt die Lehrerin fest.