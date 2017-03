VSB offensiv stellt Antrag für Landesleistungsstützpunkt

artikel-ansicht/dg/0/

Die Eisenhüttenstädter um ihren Vereinsvorsitzenden Torsten Geller hatten diesen Status vor acht Jahren verloren. Laut dem Landesjugendwart Steffen Trobisch wird mittels bestimmter Bewertungskriterien wie Erfolge und Anzahl der Kinder eine Punkttabelle erstellt, anhand derer die Vergabe des Stützpunktstatus erfolge. Laut Trobisch seien im weiblichen Bereich derzeit Potsdam und Zepernick/Panketal führend, dahinter gibt es mit Blau-Weiß Brandenburg, FSV Brandenburg, Cottbus und auch Eisenhüttenstadt eine ganze Anzahl von Vereinen mit ähnlichen Leistungen.

"Eisenhüttenstadt hatte damals nicht mehr so viele Kinder, da hat sich jetzt wieder einiges getan", weiß Trobisch. "Wir haben derzeit über 40 Erst- bis Viertklässler", informiert der Vereinsvorsitzende Torsten Geller. Vor kurzem habe der VSB mit seinen elf lizenzierten Trainern an den Grundschulen 2 und 3 sowie in den Ortsteilen Schönfließ und Fürstenberg gesichtet. "Wir wollen weitere Trainingsgruppen aufbauen. Unsere Sichtungen sind erfolgreich."

Torsten Geller ist optimistisch, dass es mit der Vergabe des Landesleistungsstützpunktes nach Eisenhüttenstadt mal wieder klappen könnte. Auch der Stadt würde solch ein Status als Sportstadt gut zu Gesicht stehen, schließlich weisen nur noch die hiesigen Kanuten und Ringer Stützpunktstatus auf.

Wie Kruk erklärt, erhalten die Stützpunkte Zuwendungen für die Lizenz-Trainer, dazu gibt es zu Jahresende einen Obolus, der für die Sichtungs-Kosten eingesetzt werden kann. Um sich erfolgreich als Landesleistungsstützpunkt zu bewerben, muss der Verein über einen B-Lizenz-Trainer verfügen. Zudem betreut ein Leistungsstützpunkt nicht nur Sportler seines Vereins, sondern er ist wie im Volleyball auch offen für Sportler aus dem Umfeld, beispielsweise aus Bad Saarow und Frankfurt.

Wie der Internetseite des Landessportbundes zu entnehmen ist, werden die Landesstützpunkte nach jedem Olympiazyklus alle vier Jahre auf Antrag der Fachverbände neu anerkannt. Derzeit trainieren um die 3500 Nachwuchssportler in 44 Sportarten an insgesamt 161 Landesstützpunkten. Ihre Anerkennung erfolgt in enger Abstimmung mit den Sportfachverbänden in den Olympischen- und World-Games-Sportarten.