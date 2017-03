"Helfer waren einfach da"

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Was der Zusammenhalt in einem Ort wert sein kann, konnten der Woltersdorfer Gemeindevertreter Michael Hauke und seine Familie in den vergangenen Wochen erfahren. Nachdem ihr Haus Anfang Januar ausbrannte, wurde ihnen an allen Ecken und Enden geholfen.

Der 8. Januar dieses Jahres war für Michael Hauke, seine Frau und seine drei Kinder der schlimmste Tag ihres Lebens. Bei einem durch einen Terrassenheizer ausgelösten Feuer brannte ihr Holzhaus in der Schubertstraße aus, bis auf die Kleidung, die sie trugen, verloren sie nahezu ihr gesamtes Hab und Gut. Doch in das Unglück der Familie hielt schnell das Glück Einzug. Das Glück, eine Hilfsbereitschaft in Woltersdorf und darüber hinaus zu erleben, die den Haukes durch eine schwere Zeit half, und die bis heute anhält.

Am Donnerstagabend verlas Michael Hauke in der Gemeindevertretung nun eine persönliche Erklärung, mit der er sich bei seinen Mitbürgern bedankte. Die Welle der Solidarität, berichtete Hauke, habe sie schon am Brandabend erreicht, als nicht nur Freunde, zwei Gemeindevertreter und die Bürgermeisterin vorbeikamen, um zu trösten, sondern Nachbarn sie erstversorgten und ihnen für die ersten zwei Wochen eine Zwei-Raum-Wohnung als vorübergehende Bleibe zur Verfügung stellten. Ab dem Tag nach dem Unglück, schilderte Hauke, "erlebten wir die Hilfsbereitschaft in unserem Ort sehr intensiv". Freunde und Bekannte suchten in den Trümmern nach Gegenständen, die eventuell zu retten sein könnten, "Gläser und Geschirr, und waren sie noch so verkohlt, aus völlig verbrannten Schränken", seien von unzähligen Menschen mit nach Hause genommen und so lange gewaschen worden, bis sie wieder wie neu aussahen. Abends waren die Haukes bei vielen Woltersdorfern zum Essen eingeladen. "So viele Eintöpfe haben wir noch nie gegessen", erzählte er schmunzelnd und fügte an: "Es war wirklich alles sehr lecker und mit Liebe gemacht." Genau diese Liebe habe seiner Familie "unendlich gut getan" und sie davor bewahrt, verrückt zu werden.

Unterstützung gab es auch von der Gemeindewohnungsbaugesellschaft, deren Mitarbeiter bei Aufräumarbeiten am Haus mit anpackten, durch eine Spendenaktion des SV Woltersdorf, an der sich auch der FV Erkner beteiligte und viele weitere Menschen und Vereine, die halfen, zum Beispiel mit Gutscheinen. Eines betonte Hauke ganz besonders: "Keinen der Helfer mussten wir bitten zu helfen, sie waren einfach da."

Inzwischen ist der Optimismus zu der Familie zurückgekehrt. "Jeden Tag arbeiten meine Frau und ich dafür, dass unser Haus so schnell wie möglich wieder aufgebaut wird." Wenn alles gut gehe, könne damit im Juli begonnen werden.

Mein Ziel ist es, dass wir spätestens am 1. November wieder in der Schubertstraße wohnen. Dann hätten wir noch genug Zeit, das Haus so herzurichten, dass Heiligabend nicht nur der Weihnachtsbaum steht." Bis es soweit ist, wohnt die Familie in einer möblierten Vier-Raum-Wohnung, die ihnen der Fleischer des Ortes zur Verfügung gestellt hat.