Segel gesetzt für grünen Kurs

So macht Pädagogik Spaß: Zu den Höhepunkten in der Arbeit des Teams vom Waldsolarheim gehörten die Waldjugendspiele 2013. Im Jahr zuvor war die Einrichtung zum Waldpädagogik-Zentrum des Landes Brandenburg ernannt worden. © MOZ/Thomas Burckhardt

"Wir sind beeindruckt, mit wieviel Aufmerksamkeit und Liebe das Grundstück und das Haus wieder zum Leben erweckt wurden", ist im Gästebuch des Waldsolarheimes, damals noch Waldschule, zu lesen. Mit diesen Worten würdigten 1998 die Nachfahren von Professor Hubert Hugo Hilf das Engagement des Förderkreises und dankten den Akteuren für die "großzügige Möglichkeit, in unserem Geburtshaus sein zu können". Der Oberförster und Rektor der Forstlichen Hochschule Eberswalde Hilf hatte in den 1920er- und 30er-Jahren seine Dienstwohnung an der Brunnenstraße 25/26. Doch nicht nur die Nachfahren des Forstmannes sind voll des Lobes, wie beim weiteren Durchblättern des Gästebuches deutlich wird. "Ein schönes Haus für Kinder", ein "tolles Projekt" - die Besucher, ob Groß oder Klein, sind begeistert.

Die Honoratioren stehen dem kaum nach. Thomas Simon, Vorsitzender des Vereins Förderkreis Waldschule und dieser Funktion soeben bestätigt, kann sich bei der Geburtstagsfeier über jede Menge Komplimente freuen. Doch bevor er die Glückwünsche der Partner aus Politik und Wirtschaft entgegennimmt, lässt er die durchaus wechselvolle Geschichte des Standorts und des Projektes Revue passieren. Er erinnert an die Zuordnung des Grundstückes Brunnenstraße 25 1995 an das Land Brandenburg, laut Simon der Stein, "der alles ins Rollen brachte". Mit dieser Rückübertragung tat sich nämlich für die damalige Lehroberförsterei Finowtal die Frage auf: Was tun - mit dem großen Logishaus, dem ganzen Nebengelass und all den Anbauten sowie dem verwilderten Gelände?

"Die Liegenschaft bot sich regelrecht dazu an, hier eine Waldschule einzurichten", erklärt Simon. Und es klingt in der Rückschau beinahe selbstverständlich. Zumal es dann Schlag auf Schlag ging: Gründung des Förderkreises im Januar 1997, Eröffnung der Waldschule bereits im April 1997, erstes Waldmobil, erstes Solarkabinett, Idee zum Aufbau eines Waldsolarheimes (mit Übernachtung), Grundsteinlegung 2003, Eröffnung 2005 - und dann, nur drei Jahre später, die "Katastrophe": Großbrand durch Brandstiftung. Wiederaufbau innerhalb von sechs Monaten. Trotz des Rückschlags - die Erfolgsgeschichte wurde fortgeschrieben.

Seit der Eröffnung des Waldsolarheimes haben mehr als 100 000 Gäste das Haus besucht, darunter 70 000 Tagesgäste und etwa 34 000 Übernachtungsgäste. Die 72-Betten-Herberge ist bis 2019 für Schulklassen ausgebucht (bezogen auf die Saison Februar bis November). Die größte Herausforderung, so räumt Simon ein, liege im erfolgreichen Betreiben des Hauses, also in der kaufmännischen Führung. Und prompt gibt Volkmar Grätsch, stellvertretender Sparkassen-Vorstand, eine Anekdote zum Besten, wonach Simon 2005 - kurz nach der Eröffnung der Herberge - auf Anregung des damaligen Bankchefs Josef Keil bei ihm ein dreimonatiges Praktikum absolviert hat, um sich das betriebswirtschaftliche Rüstzeug zu holen.

Es hat offenbar geholfen. Denn der Förderkreis sei heute ein "stabiler Arbeitgeber", bescheinigt Landrat Bodo Ihrke. Bürgermeister Friedhelm Boginski befindet: "Das Waldsolarheim ist das schönste Eingangstor der Stadt." Gleichzeitig erinnert der frühere Lehrer und Schulleiter an etliche persönliche Erlebnisse und Verbindungen zur Einrichtung: "Wir haben hier immer unsere neuen 7. Klassen begrüßt." Hubertus Kraut, Chef des Landesbetriebs Forst, spricht von einem "mutigen Schritt", den der Förderkreis damals gegangen ist. Immerhin steckte die Waldpädagogik in den 90ern "noch in den Kinderschuhen", womit Kraut denn auch den Bogen in die Zukunft spannt. Mit der geplanten Funktionalreform würde die gesetzliche Aufgabe der Waldpädagogik 2020 nämlich vom Land auf die Landkreise übergehen.

Der Förderkreis bewirtschaftet das Waldsolarheim mit neun fest angestellten Mitarbeitern - von der Leitung des Hauses über die Küche bis zum Zimmerservice. Laut Simon schreibt der Verein im operativen Geschäft schwarze Zahlen. Der Part Waldpädagogik wird mit sieben Kollegen vom Landesbetrieb Forst abgesichert, ebenso wie die Forstverwaltung als Eigentümerin der Liegenschaft für die Werterhaltung verantwortlich zeichnet.