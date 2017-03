Frühstück mit Waldblick

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Immer noch wieder zu erkennen und immer noch dem selben Zweck dienend, wurde das Haus an der Ferdinand-Dam-Straße vor allem in den zurückliegenden 25 Jahren von Grund auf saniert, modernisiert und erweitert.

Gemütlich sitzt die Damenrunde im Speisesaal am Tisch und hält ein Schwätzchen. Zwar ist es bis zur Mittagszeit noch eine Weile hin, aber die Aussicht durch die bodentiefen Fenster über den kleinen Park hinweg zum unmittelbar angrenzenden Wald ist einfach zu schön. Gut vorstellbar, wie es hier aussehen wird, wenn der Frühling erst richtig Einzug gehalten, Hausmeister Benjamin Bürger den kleinen Teich gesäubert und Blumen gepflanzt hat. Sieglinde Rödl freut sich ebenso wie die Bewohner des AWO-Seniorenzentrums Clara Zetkin an jedem Tag über den Anbau und sämtliche Veränderungen, die das alte Gebäude in den zurückliegenden 25 Jahren mitgemacht hat.

1901 war es als eine Gemeinschaftsunterkunft für Pilger errichtet worden, weiß Sieglinde Rödl, und seit den 1950er-Jahren war es ein kreisliches Altenheim. Über zwei Etagen wohnten die Senioren in 32 Stuben mit mehreren Betten. Als 1965 das Haus erweitert wurde, kam noch ein Saal mit acht Betten hinzu, so dass es 80 Plätze gab. Nach der Wende machte das Haus große Veränderungen mit.

Im Januar 1991 hatten Elke Brußert als Wirtschaftsleiterin und Sieglinde Rödl als Heimleiterin hier ihre Arbeit aufgenommen. "Das Erste, was wir unternommen haben, war, das Acht-BettZimmer wenigstens in ein Sechser-Zimmer umzugestalten, um ein bisschen mehr Privatsphäre zu ermöglichen", erinnert sich Sieglinde Rödl. "Es war ein altes, ein marodes Haus, in dem es stank." So wurden als Sofortmaßnahme die dunklen Tapeten durch Freundlichere ersetzt und sämtliche braunen Türen weiß gestrichen. Da die Gemeinde das Haus nicht behalten wollte, wurde es ausgeschrieben. Die neu gegründete Arbeiterwohlfahrt bekam am 1. April 1992 den Zuschlag für eine symbolische Mark und stand vor einer großen Herausforderung. 1994 folgte der erste von mehreren "ersten Spatenstichen". Im Beisein der damaligen Ministerin Regine Hildebrandt (SPD) wurde der Grundstein für den Ersatzneubau gelegt. Als der 1996 bezogen wurde, gab es nur noch Ein- und Zwei-Bett-Zimmer. "Kein Vergleich mehr mit den Anfängen", sagt Sieglinde Rödl. Schließlich wurde das alte Haus saniert und 2001 entstanden darin 14 behindertengerechte Wohnungen. Mit Fördermitteln aus dem Lottotopf wurde vergangenes Jahr noch der Mehrzweckraum als Ersatz für den abgerissenen Speisesaal angebaut. "Auf 100 Quadratmetern habe wir hier alles, was wir uns auch für Geselligkeit und größere gemeinsame Veranstaltungen wünschen", freut sich Sieglinde Rödl. Ins Foyer, wo zuvor gegessen wurde, locken nun gemütliche Sessel und ein flackernder Kamin - ein sehr beliebter Treffpunkt für die Angehörigen.

45 Beschäftigte sorgen sich ums Wohl der 75 Bewohner und 16 Mieter. Martina Kolander und Mirani Garske sind seit Mitte der 1970er-Jahre dabei. "Wir brauchen dennoch qualifizierte Mitarbeiter als Verstärkung", sagt die Chefin. Aber sie kann sich auch auf die unermüdlichen Angehörigen verlassen, die oft nicht nur für die eigenen Eltern da sind, sondern sich auch Zeit für andere, einsame Bewohner nehmen.