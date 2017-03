Betrunkener Suzuki-Fahrer fährt Radler an

artikel-ansicht/dg/0/

Hartmannsdorf (MOZ) Ein betrunkener Suzuki-Fahrer überholte am Donnerstagabend in der Lindenallee in Hartmannsdorf eine Gruppe Fahrradfahrer. Dabei stieß er aus bisher ungeklärter Ursache mit einem 31-jährigen Radler aus der Gruppe zusammen. Beide Beteiligte stürzten und zogen sich dabei zum Teil schwere Verletzungen zu, teilte die Polizei am Freitag mit. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Kradfahrers. Im Krankenhaus zeigte ein Testgerät 1,79 Promille an. Das hatte zur Folge, dass der Führerschein des 35-Jährigen sichergestellt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.