Stadtgeschichte in Miniformat

Angermünde (MOZ) Das historische Angermünde erlebt seit einem Jahr eine Wiederauferstehung in Miniaturform. In einem Projekt der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Uckermark bauen Ein-Euro-Jobber mit Schülern Stadtmodelle der Jahrhundertwende.

Die Schule in der Schule: Im Foyer der Puschkinschule ist neuerdings ein historischen Modell des Gebäudekomplexes in Miniatur ausgestellt, das in einem Projekt der Entwicklungsgesellschaft Uckermark gemeinsam mit einer Schul-AG gebaut wurde.

© MOZ/Daniela Windolf

Mit den Augen spazieren die Kinder durch die Straßen um 1900, staunen über Gaslaternen am Straßenrand und Plumpsklos auf dem Schulhof - dort, wo heute Spielgeräte und Bänke zum Toben und Erholen in den großen Pausen locken. Das Schulgebäude an sich hat sich jedoch in dem Jahrhundert äußerlich kaum verändert. Detailgetreu und maßstabgerecht wurde das Areal der Puschkinschule als Miniaturmodell nachgebaut und lädt nun im Schulfoyer Schüler, Lehrer, Eltern und Besucher zur Entdeckungsreise in die Angermünder Stadtgeschichte ein.

Die 1871 als Mädchenschule gegründete Einrichtung, aus der zu DDR-Zeiten und in den ersten Jahren nach der Wende die Zetkin-Schule sowie nach deren Auflösung die Puschkingrundschule mit angeschlossenem Hort wurden, haben seitdem Tausende Kinder besucht. Sie ist das Herzstück des Stadtmodells, das in den Werkstätten der Jugendtöpferei Angermünde mit Teilnehmern einer MAE-Maßnahme und Schülern einer eigens dafür gegründeten Arbeitsgemeinschaft des Hortes am Mündesee angefertigt und jetzt an die Puschkinschule übergeben wurde. Es ist das zweite historische Stadtmodell, das im Rahmen des Projektes Miniaturwerkstatt der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Uckermark entstanden ist, die unter anderem die Jugendtöpferei betreibt und auch das Projekt der Dorfchroniken betreute.

Das erste hier gebaute Modell gestaltet das historische Bahnhofsrevier mit Gleisen, Vorplatz, dem alten Wasserturm und den umliegenden Straßen originalgetreu nach. Das zweite zeigt die Fischerstraße mit der Puschkinschule. Vier Teilnehmer waren ein Jahr lang als sogenannte Ein-Euro-Jobber in der Modellwerkstatt beschäftigt. Wenn die Maßnahme verlängert wird, sollen weitere Miniaturen folgen, kündigt Margrit Jordan an.

Federführend bei der handwerklichen Ausführung aus Holz war Werner Kühnert, der auch Kinder der AG in der Tischlerwerkstatt mit einbezogen hatte. Für die filigranen Details und die Farbgestaltung sorgte Doris Walther. "Es musste alles selbst entworfen, gebastelt und gebaut werden - von der Laterne bis zur Katze auf dem Dach", lobt Margrit Jordan, Chefin der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Uckermark, den Fleiß und die Kreativität der Projektbeteiligten hervor. Die Schüler hatten dazu Menschen und Tiere in der Keramikwerkstatt gestaltet. Vorlage für die Stadtmodelle waren historische Postkarten.

Zur Übergabe des Modells in der Puschkinschule kam auch Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer, der nicht nur von dem herzlichen Empfang der Schüler und ihrem Schulleiter Siegfried Soldan angetan war, sondern auch von der engagierten Arbeit, die in den Miniaturen steckt. "Das ist Stadtgeschichte zum Anfassen. Das muss man zeigen", strahlte Bewer und bot an, zum Stadtfest das Rathaus für eine Ausstellung zu öffnen.