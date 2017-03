"Der Barnim ist Inspirationsraum"

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Der 34-jährige Alexander Oetker hat eine besondere Verbindung zu Frankreich: Er arbeitete dort vier Jahre lang als Korrespondent für RTL und n-tv und verliebte sich in das Land. Was also liegt näher, als seinen Debütkrimi "Retour - Luc Verlains erster Fall" genau dort spielen zu lassen? Mit dem gebürtigen Wandlitzer sprach Lisa Mahlke.

"Wenn ich mal wieder irgendwo nicht weiter weiß, fahre ich in den Barnim": der Journalist und Autor Alexander Oetker. In der Bernauer Buchhandlung "Schatzinsel" wird er am 19. Mai aus seinem Debütkrimi "Retour - Luc Verlains erster Fall" lesen.

Herr Oetker, ein Ermittler mit Bindungsproblemen, mit harter Schale aber Geschichte dahinter - und ein Mordfall, den er lösen muss. Dieses Muster kennt man aus etlichen Krimis. Warum sollte man Ihr Buch lesen?

Es gibt andere große Autoren, wie Bannalec oder Martin Walker, die mit Frankreichkrimis sehr erfolgreich sind. Ich versuche nicht, das nachzumachen. Mein Commissaire ist anders. Luc Verlain ist Lebemann, mag Frauen, Essen und Surfen. Viele andere Kommissare sind oft quasi depressiv oder verkrachte Existenzen, aber Luc ist ein erfolgreicher Pariser, der aufs Land muss und diese Region, aus der er kommt, aus privaten Gründen furchtbar findet.

Und die Krimihandlung ist eingebettet in das schöne Leben. Das Aquitaine ist eine Region der Superlative, dort gibt es den besten Wein der Welt, die besten Austern und die besten Bedingungen für Surfer. Und die Strände sind wirklich unglaublich. Die Menschen dort wissen, in welcher Traumregion sie leben, sind aber dennoch kernig und bescheiden. Das Buch ist eine Hommage an diese Region, in die ich mich verliebt habe, weil die Menschen genau so bodenständig sind.

Sie kommen aus Schönwalde, haben einige Jahre in Frankreich verbracht und leben heute in Berlin. Welchen Bezug haben Sie denn noch zu Ihrer Heimat?

Teile des Buches sind in Brandenburg entstanden, bei meinen Eltern in Schönwalde im Garten. Schreiben ist für mich aber bei schönem Wetter deutlich einfacher, deshalb habe ich auch große Teile des Buches in Frankreich geschrieben. Das Buch ist sozusagen eine brandenburgisch-französische Co-Produktion. Ich bin jede Woche mindestens einmal im Barnim. Wir sind eine Barnimer Familie, meine Frau ist Panketalerin.

Und der Barnim ist Inspirationsraum: Als ich einmal mit dem Buch nicht weiterkam, bin ich an den Gorinsee gefahren und hatte nach fünf Minuten meine Lösung. Diese Wälder und Seen im Barnim sind wirklich magische Orte, lassen mich als Autor durchatmen und man kommt auf ganz andere Ideen als in der lauten Stadt. Das war ein sehr schöner Moment. Wenn ich mal wieder irgendwo nicht weiter weiß, fahre ich in den Barnim.

Haben Barnimer und Franzosen Gemeinsamkeiten?

Aquitainer und Brandenburger sind sich nicht ganz unähnlich. Sie sind eher kernig. Sie reden nicht so viel, aber schaffen dafür viel. Brandenburg ist das Aquitaine ohne Sonne.

Charlie Hebdo, Front National, Marine Le Pen, am Ende ein paar Worte zum Anschlag in Nizza - das Buch schlägt ziemlich viele Brücken zu recht aktuellen Themen, die Ortsbeschreibungen sind sehr realistisch und wenn man die im Buch auftauchenden Restaurants im Internet eingibt, wird man sogar fündig. Wie wichtig war Ihnen Authentizität?

Die Geschichte soll für den Leser nacherlebbar, aktuell und real sein. Ich habe auch absichtlich kein Pseudonym verwendet. Und ich schlage die Brücke zu aktuellen Ereignissen, weil sich unser deutscher Traum von Frankreich in den letzten Jahren verändert hat. Ich habe für RTL von vielen schrecklichen Ereignissen aus Frankreich berichtet: vom Germanwings-Absturz, von den Terroranschlägen in Paris. Deshalb hatte ich den Wunsch, mit dem Buch wieder etwas Schönes zu zeigen. Weil wir Frankreich brauchen, als starken Partner. Wir wollen lässiger sein, ein bisschen mehr genießen, die Arbeit nicht so ernst nehmen - wir brauchen ein Frankreich, das uns träumen lässt und uns nicht nur mit Terror in Verbindung bleibt.

Warum gerade Frankreich?

Frankreich ist wirklich mein Herzensland. Ich bin 2008 als Korrespondent nach Paris gekommen, war der Leiter des Pariser Studios. Ich habe vier Jahre dort gelebt, bin ganz viel gereist und habe mich in das Land und die Menschen verliebt. Und in das besondere Flair, das es trotz aller Probleme besonders in der Region, in der das Buch spielt, gibt - weil es die schönste Region des Landes ist. Mein Französisch in der Schule war eher mies. Meine Französischlehrerin würde sich vielleicht wundern, wie das ging. Nach zwei Jahren dort war es aber fließend. Es war aber auch der Mut des Senders, mich so früh, mit 26, da hinzuschicken.

Sie waren früher bei der Schülerzeitung, haben noch während der Schulzeit für die Berliner Zeitung geschrieben, verfassen auch heute noch als RTL-Reporter Berichte. Inwiefern spielt der Beruf des Journalisten eine Rolle beim Schreiben eines Romans?

Es war sehr schön, auch mal etwas Langes zu schreiben. Ich habe sonst, wenn es hochkommt, 2.30 Minuten Zeit im RTL Nachtjournal. Jetzt hatte ich 300 Seiten Platz. Das ist natürlich etwas anderes. Aber es ist die gleiche Grundaufgabe: Ich male ein Bild im Kopf des Lesers. Wobei ich natürlich versucht habe, ein bisschen mehr zu unterhalten als zu informieren. Wenn es um die realistischen Orte geht: Vielleicht bin ich da detailverliebter, weil ich das auch sein muss in meiner journalistischen Tätigkeit.

Wie viel von Ihnen steckt in dem Buch?

Da steckt schon viel von mir drin. Aber ich hatte nie Bindungsprobleme wie Luc. Charakterlich ist er deutlich anders als ich. Ich rede eher zu viel, er redet zu wenig und ist mir zu ruhig. Ich esse gerne, trinke gerne, würde gerne so gut surfen wie er - ich habe da am Strand, Carcans Plage, surfen gelernt - das ist ein Wahnsinngefühl. Das hat schon viel mit mir zu tun. Ich bin Teil des Buches. Das einzige ist, dass Austern nicht mein Ding sind. Ich finde Austern so mittellecker.

In der Widmung und im Nachwort ist von Ihrer Frau zu lesen. Welche Rolle spielte sie für "Retour"?

Ende 2015 hat mein Frau mir ins Gewissen geredet, das Buch an einen Verlag zu schicken. Ich hätte im Traum nicht damit gerechnet, dass es irgendwann wirklich gedruckt irgendwo vorliegt. Und dann noch bei einem solchen Traditionshaus wie Hoffmann und Campe. Das Buch ist gut vorbestellt. Die zweite Auflage wurde bereits vor dem Erscheinungstermin gedruckt. Das ist sehr selten, das ist der Knaller. Und ich kann den Leuten nur ans Herz legen: Gehen Sie in die kleinen Buchläden! Man muss sie unterstützen, dass es dort Vielfalt gibt. Wir brauchen die, da kann man so schön träumen.

