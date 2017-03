Spree-Neiße löscht Brand in Polen

artikel-ansicht/dg/0/

Forst (MOZ) Beim Löschen des seit vier Wochen andauernden Schwelbrandes auf einer Mülldeponie im polnischen Brozek an der Grenze zu Forst will jetzt der Landkreis Spree-Neiße helfen. Darauf habe sich Landrat Harald Altekrüger (CDU) mit seinem polnischen Amtskollegen Janusz Dudoj geeinigt, teilte der Kreis am Freitag mit.