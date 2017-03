Langer Weg zum Gesellenbrief

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560220/

Maxim Schäfer hat schon einiges gesehen vom Leben. Der Eberswalder ist 37 Jahre alt und Diplom-Sozialarbeiter. "Aber irgendwann wollte ich nicht mehr und hab von vorne angefangen", sagt er. Dieser Entschluss führte ihn zur Eberswalder Firma Forth - eine Ausbildung zum Elektroniker sollte es sein. Die hat er am Freitag abgeschlossen, für seine Fertigkeitsprüfung bekommt er sogar eine Auszeichnung. Kein Wunder, dass ihn sein Lehrbetrieb übernimmt.

Ihm zur Seite steht Erwin Krechlok, 20 Jahre jung, Elektroniker wie Schäfer, ausgebildet bei der Firma Fehmer in Finow. Auch er hat es geschafft: den Gesellenbrief in der Tasche und seinen künftigen Job sicher, wenn auch bei einem anderen als seinem Ausbildungsbetrieb. "Das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl", sagt der Eberswalder.

So wie diesen beiden frischgebackenen Gesellen ergeht es am Freitag 44 weiteren Freigesprochenen. "Insgesamt haben 60 Lehrlinge an den Prüfungen teilgenommen", erklärt der Barnimer Kreishandwerkermeister Uwe Manke in seiner Begrüßung. Ein ähnlicher Schnitt wie im vergangenen März: Damals hatten 27 der 36 Anwärter im Jahrgang bestanden. Deutlich höher ist diesmal jedoch die Zahl derer, die auch zur Zeremonie gekommen sind.

Die rund 100 Stühle im Saal sind gut besetzt mit jungen Gesellen, Angehörigen, Ausbildern und Funktionären. Auffallend jedoch ist, dass unter den anwesenden Freigesprochenen nur zwei Frauen zu entdecken sind. Die 22-jährige Kfz-Mechatronikerin Mirabella Mandel, die in der Biesenthaler Werkstatt Dobberkau gelernt hat, und Jessica Wagner aus Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland).

Auch für die 23-Jährige ist die Lehre beim Friseursalon "Rudi" Bad Freienwalde nicht der erste Anlauf gewesen. Zuvor brach sie eine Ausbildung zur Altenpflegerin ab. "Jessica wollte etwas Kreatives machen", sagt ihr Chef Uwe Steinicke. Der Job als Friseurin macht sie glücklich: "Man steht früh auf und freut sich auf die Arbeit", sagt Jessica Wagner.

Nun ist der Abschluss geschafft, ebenfalls mit Auszeichnung. Eine Erleichterung, findet die Friseurin - besonders da auch sie auf ihrem Weg zur Freisprechung eine ganz eigene Route eingeschlagen hat: Im Juni 2016 ist Jessica Wagners Tochter Charlott Theres auf die Welt gekommen. Da passt es gut, dass die junge Friseurin auch weiterhin beim Salon "Rudi" zur Schere greifen darf.