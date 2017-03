Ruebsam und Schröder am Start

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Seelower haben am 24. September gleich doppelt die Wahl: Neben Vertretern für den Deutschen Bundestag wird auch der Bürgermeister der Kreisstadt gewählt. Die SPD hat am Donnerstagabend in der Alten Dampfbäckerei ihre Kandidaten für beide Abstimmungen vorgestellt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560221/

Fast alle Plätze im kleinen unteren Ausstellungsraum der Alten Dampfbäckerei waren besetzt, als Otto Christoph die Teilnehmer der öffentlichen Sitzung des SPD-Ortsvereins Lebuser Land begrüßte. Der Lebuser ist der Vorsitzende des Ortsvereins, der vor fünf Jahren von den Sozialdemokraten aus den Amtsbereichen Lebus, Golzow und Seelow-Land sowie aus der Stadt Seelow gebildet wurde. Man sei also ein Vorreiter dessen, was jetzt auf kommunaler Ebene ansteht, meinte Christoph - und übergab an Simona Koß, die Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Märkisch-Oderland.

Sie dankte den Bewerbern, die für die Partei am 24. September ins Rennen gehen: Der Rüdersdorfer Stephen Ruebsam tritt als Bewerber ums Direktmandat für den Wahlkreis 59 an, der Märkisch-Oderland und Barnim-Süd umfasst. Und Seelows parteiloser Bürgermeister Jörg Schröder will mit SPD-Mandat im Amt bleiben.

Schröder wirft nach Alexander Lehmann, der für Bündnis 90/Die Grünen antritt, als zweiter Bewerber seinen Hut in den Ring.

Vor den knapp 30 Interessierten in der Runde hielt er kurz Rückschau auf acht für ihn als Bürgermeister und die Stadt aus seiner Sicht sehr erfolgreiche Jahre und erklärte: Großprojekte, wie den Um- und Ausbau des alten Kaufhauses und die Maßnahmen in den Sanierungsgebieten Nordost und Stadtmitte würde er gern noch zu Ende bringen. Andere Projekte, wie das altersgerechte Wohnen an der Hinterstraße und die Erschließung des einstigen SHT-Geländes möchte er anschieben.

Als Maxime seiner Arbeit nannte der 58-Jährige "Sacharbeit statt Parteiengezänk". Dass ihm starke und aktive Vereine in der Stadt am Herzen liegen, haben die Seelower in der Runde ebenso bereits erfahren wie Schröders Engagement für die Ortsteile. Letzteres bescheinigte ihm unter anderem Werbigs Ortsvorsteher Wolfgang Kadler dankbar.

Mit Kadler war Schröder einer Meinung, was die Ostbahn betrifft: Diese Lebensader für die Region muss ausgebaut werden, so die Forderung an den anderen SPD-Kandidaten in der Runde, Stephen Ruebsam. Bei ihm rannten die Seelower damit offene Türen ein. Dass die Ostbahnausbau aus dem neuen Bundesverkehrswegeplan raus sei, habe ihn "richtig wütend" gemacht, erklärte der 47-jährige selbständige Publizist und Hobby-Musiker.

Den Einsatz für bezahlbaren und altersgerechten Wohnraum nannte Ruebsam ebenso als seine Politikziele wie die Entwicklung der (auch digitalen) Infrastruktur und Verbesserungen im Bildungssystem. Auf Letzeres nahm der Seelower Grundschulleiter Karsten Handrick Bezug. "Wir brauchen schnelle Lösungen", forderte er und erklärte: Binnen drei Jahren werden an seiner Schule sechs Lehrer in den Ruhestand gehen. Er habe begründete Zweifel, dass es gelingen wird, Ersatz zu finden. Vor allem, weil Brandenburger Lehrer schlechter bezahlt werden und Absolventen deshalb lieber woanders hin gingen.

Auf die Frage der Seelowerin Karin Priemuth an die Bewerber zu Vorstellungen für die wirtschaftliche Entwicklung verwies Jörg Schröder auf die Bemühungen zur Verbesserung der Bedingungen für Unternehmen.