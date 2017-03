Wunsch nach Sozialwohnungsbau

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Sozialer Wohnungsbau anstelle von Ferienhäusern für den Standort Bettenhaus am Weinbergsweg. Schwimmbad, Sauna, Wellness oder Abriss und Strand sehen Wünsche von befragten Bürgern statt der Fontane-Heim-Ruine vor. Debattiert werden soll dazu in Ausschüssen.

Schermützelsee-Ufer an der Wriezener Straße: Für diesen Bereich bis einschließlich Fontane-Heim sind öffentlicher Zugang und Nutzung für die Mehrzahl der Befragten vordringlich. Für den Kneipp-Kurort Buckow denken auch die Stadtverordneten an eine attrakt © MOZ/ Gerd Markert

"Vorstellung der Bürgerbefragung" lautete ein Tagesordnungspunkt der Stadtverordneten am Mittwoch. Dazu entrollten Fabian Brauns und Thomas Gilke vom Jugendförderverein Chance zwei überdimensionale Plakate."BIG BETT BUCKOW" steht in großen roten Lettern auf ihnen. Darunter die grauen Silhouetten der Bettenhaus-Ruine am Weinbergsweg und des ehemaligen Fontane-Heims, auf denen gelbe bzw. grüne Notizzettel mit Wünschen und kleinen Blumen-Punkten kleben - optische Zeichen von Zustimmung.

Sie stammen von einer Aktion zum "Tag der deutschen Einsicht", den die Projektinitiative "LegisLative" des Jugendfördervereins am 3. Oktober 2016 am Königskiez für alle veranstaltet und mit dieser nicht repräsentativen Befragung verbunden hatte.

Das Bettenhaus betreffend, gibt es für den Wunsch nach sozialem Wohnungsbau an diesem Standort die meisten Punkte. Kommunales/Senioren/Pflege/Betreutes Wohnen folgt an zweiter Stelle, während Ausbildungsstätte für Handwerk, "Schule/Kita rein!", Mehrgenerationenwohnen oder "Weg damit!" in der Gunst der Befragten an dritter Stelle gleichauf liegen. Die Ideen für das Haus am Sandberg reichen bis zu Teilabriss und Aussichtsturm mit Café.

Für das sieche Fontane-Heim-Gebäude macht der Wunsch Schwimmbad/Wellness/Sauna das Rennen vor "Abriss und zu Strand machen" sowie Genossenschafts-Bad und Seebrücke. Aber auch Wünsche nach einem Kulturhaus, einem Stadtmuseum oder aber einer großen Terrasse am Wasser samt Marina für Segler, Taucher, Angler nach Abriss der Ruine tauchen auf. Alle Vorschläge bzw. Wünsche eint indes öffentlicher Zugang, Nutzung durch die Allgemeinheit.

Lakonisch standen diese Ergebnisse am Mittwoch im Raum, zumal Bürgermeister Thiemo Seelig (CDU) zu Sitzungsbeginn "aus berechtigtem Anlass" und mit Verweis auf die Geschäftsordnung vorgebeugt hatte: Zuhörer seien nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen, sich an den Beratungen zu beteiligen, die Beratung zu stören, Beifall oder Missfallen zu bekunden. Bei Nichtbeachtung Saalverweis möglich.

Denn der Ratssaal war bis in den Mittelgang hinein dicht mit Bürgern besetzt und die jungen Akteure brannten auf eine erhoffte Debatte, nicht nur das Vorstellen der Befragungs-Resultate.

Zwar versuchte Gerhard Richter (Linke), noch einzuhaken, dass eine Diskussion sinnvoll sei und das engagierte Tun der jungen Generation nicht abgewürgt werden solle. Doch Hauptsatzung und Geschäftsordnung geben dafür klare Regeln vor, die für alle gelten.

So wurde eine Diskussion in die jeweiligen Fachausschüsse verwiesen. Angela Brüggemann-Davidkov (SPD) empfahl dazu vorab Abstimmung mit den Ausschussvorsitzenden. Es ist nämlich unübersehbar: Die vorrangig Jüngeren wollen sich einbringen, gehört werden, beteiligt sein, bevor Stadtverordnete entscheiden.