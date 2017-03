Dozenten in prekärer Lage

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Honorarsituation für freiberufliche Dozenten an Musik- und Volkshochschule ist in der Oderstadt alles andere als rosig. Auch aus diesem Grund fordern mehrere Stadtverordnete in einem Änderungsantrag zum Haushalt, den Zuschuss für die Kulturbetriebe zu erhöhen.

Für die Volkshochschule (VHS)und die Musikschule in Frankfurt wird es zusehends schwieriger Dozenten für ihre Kurse zu finden und langfristig zu halten. Hauptgrund sind die Honorarsätze, die in Frankfurt extrem niedrig sind - und das nicht nur im Vergleich mit Berlin und Potsdam, sondern auch mit dem Umland.

"In der Musikschule beträgt das durchschnittliche Honorar 19,23 Euro pro Unterrichtsstunde. Die letzte Erhöhung gab es 2012 um 2 Euro. Das Mindesthonorar an der VHS liegt bei 18 Euro die Stunde, es wurde 2014 um 2 Euro erhöht", erklärt Sabine Wenzke, Werkleiterin des Kultureigenbetriebs. Versicherungen und Steuern sind da noch nicht abgerechnet. Das Problem sei: Die Musikschule des Landkreises zahlt zwischen 20 und 30 Euro pro Stunde, die VHS 21 Euro. "In Berlin und Potsdam liegen die Sätze bei über 30 Euro", sagt Sabine Wenzke. Während es in Potsdam erst kürzlich einen Beschluss gab auf 35 Euro für alle zu gehen, werden in Berlin die Sozialabgaben mitgezahlt.

An der VHS komme noch ein weiteres Problem hinzu, berichtet deren Leiterin Carola Christen. Für die Integrationskurse, welche die VHS im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge durchführt und entsprechende Förderung bekommt, gelte ein Honorarsatz für 35 Euro. "Wir haben also auch ein differenziertes Honorarniveau innerhalb der VHS, was nur schwer zu vermitteln ist", sagt Carola Christen.

Das Honorarmodell, so erklären es Carola Christen und Sabine Wenzke übereinstimmend, rühre aus einer Zeit her, als Lehrer oder Hausfrauen sich als Dozenten etwas dazu verdienten. Das sei inzwischen überholt. "Heute haben wir es fast ausschließlich mit hoch qualifizierten Kräften zu tun, die einen Hochschulabschluss vorweisen können", sagt Carola Christen und fügt hinzu: "Wir haben den Anspruch, Qualität zu liefern, Dozenten mit hoher Professionalität einzusetzen und müssen diese auch entsprechend bezahlen." Das betreffe vor allem Lehrkräfte für die Bereiche Pädagogik und Psychologie, aber auch für exotische Fremdsprachen oder Deutsch als Fremdsprache auf höherem Niveau. "Für einen öffentlichen Bildungsträger sollten regelmäßige Honorarerhöhungen möglich sein, Lohn-Dumping gehört sich einfach nicht", bringt es die VHS-Leiterin auf den Punkt.

Ähnlich sieht es Ulf Kröger, Direktor der Musikschule, der auch darauf hinweist, dass das Honorar nur für tatsächlich gegebene Stunden gezahlt wird, aber beispielsweise nicht in den Ferien. "Das sind schon fast prekäre Beschäftigungsverhältnisse", sagt Kröger. Noch sei die Fluktuation von Lehrkräften relativ gering, dennoch sehe er mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. "Ausgebildete Musikpädagogen sind Goldstaub, um die wir mittlerweile auch mit den allgemeinbildenden Schulen konkurrieren. Sobald Honorarlehrern anderswo eine feste Stelle angeboten wird, sind sie für uns verloren." Zudem fürchtet er einen drohenden Teufelskreis: "Wenn es nur wenige Arbeitsplätze in diesem Bereich gibt, wird es bald niemanden mehr geben, der das anspruchsvolle Musikstudium auf sich nimmt."

Um diese Situation zu ändern haben Stadtverordnete verschiedener Fraktionen einen Änderungsantrag zum Haushalt eingereicht, in dem sie fordern, den Zuschuss für den Kultureigenbetrieb um 81600 Euro zu erhöhen. Ein Teil des Geldes soll für die Erhöhung der Honorare verwendet werden. Über den Antrag soll im nächsten Hauptausschuss am 27. März entschieden werden.