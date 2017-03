Bibliothek verliert Nutzer

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) 21 357 Medien waren Ende 2016 im Gesamtbestand der Stadt-und Kreisbibliothek "Hans Keilson", 559 mehr als ein Jahr zu vor. Das hat Bibliotheksleiterin Dolores Swiderek in ihrem Jahresbericht dem Hauptauschuss mitgeteilt, der jetzt druckfrisch vorliegt.

Der Medienbestand der Bad Freienwalder Bibliothek setzt sich aus Büchern, Zeitschriften, DVD/Blue Ray, Hörbüchern, Gesellschaftsspielen und elektronischen Medien zusammen. "Um eine bedarfsgerechte Bestandserwerbung, -bearbeitung und -bereitstellung waren wir auch 2016 bemüht", erklärte Dolores Swiderek. Um ein anspruchsvolles ökonomisch tragbares Bestandsprofil zu erreichen, müssten der zur Verfügung stehende Etat der Stadt, zweckgebundene Einnahmen, ausgewählte Geschenke und die Bücher aus der Buchpatenaktion eingesetzt werden.

Aus dem Haushalt der Stadt stehen der Bibliothek jährlich 10 000 Euro zur Verfügung.Hinzu kamen 2015 und 2016 zweckgebundene Einnahmen für klassische Medien in Höhen von 1200 Euro sowie etwa 1240 Euro für e-Medien. Die Gesamtausgaben betrugen 2016 12 500 Euro, genauso viel wie im Vorjahr.

Der Bestand setzte sich im vergangenen Jahr aus 7115 Büchern aus dem Bereich der Belletristik, 4469 Kinder- und Jugendbüchern, 4911 Sachbüchern, 1362 Zeitschriften, 1601 DVDs, 1280 Hörbüchern, 36 Spielen, 559 CDs, 19 Videos und 5 elektronischen Büchern (E-Books) zusammen. Ergänzend befinden sich 967 Printmedien im Magazin der Bibliothek und 1183 Bände Regionalliteratur. Die Bibliothek stellt ferner im Gemeindezentrum Bralitz 301 Romane zur Verfügung und 441 Kinderbücher in der Bibliothek der Insel-Grundschule Neuenhagen. 1739 Medien seien vergangenes Jahr hinzugekommen, 1180 seien aus dem Bestand herausgenommen worden. Von den Zugängen waren 451 Geschenke und 59 Medien aus der von der SPD-Landtagsabgeordneten Jutta Lieske seit vielen Jahren organisierten Buchpatenaktion.

Obwohl sich gegenüber dem Vorjahr der Bestand der Bibliothek erhöht hat, verringerte sich die Zahl der Nutzer und der Ausleihen. Die Zahl der Nutzer sank 2016 gegenüber dem Vorjahr um 73 auf 853. Der Schwund macht sich vor allem bei den jüngeren Besuchern bemerkbar. Die Zahl der Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren sank gegenüber 2015 von 2011 auf 176, die der erwachsenen Nutzer (18 bis 59 Jahre) von 446 auf 309. Jugendliche und Senioren dagegen sind die treuesten Leser. Ihre Zahlen blieben auf gleichem Niveau.

Viele Besucher sind "Wiederholungstäter", weshalb sich der Nutzerschwund nicht in gleichem Maß auf die Zahl der Ausleihen auswirkt. 19 927 Ausleihen stehen 20 448 Ausleihen im Vorjahr gegenüber. Deutlich Zugenommen von 296 auf 417 hat indes die Onleihe, die elektronische Ausleihe elektronischer Medien. Gegenüber 2015 wurden mehr Belletristik und mehr Zeitschriften ausgeliehen. Die anderen Medien verzeichnen Rückgänge. Ein Trend, so Dolores Swiderek, der auch in Bibliotheken größerer Städte spürbar sei. Insgesamt konnte die Stadt-und Kreisbibliothek aber die Anzahl ihrer Besucher dank der Veranstaltungen steigern. Damit fanden vergangenes Jahr 7671 Gäste den Weg zur Bibliothek, immerhin 76 mehr als im Jahr zuvor...

"Die Zahlen veranlassen uns bis auf geringe Ausnahmen nicht zu Freudensprüngen", erklärte Dolores Swiderek lakonisch. Um den Entwicklungen entgegenzuwirken, haben die Mitarbeiter der Bibliothek vergangenes Jahr Krimis, Thriller und Hörbücher in einem Raum vereint. Ferner entlüftete die Bibliothek den Bestand der Sachbücher, so dass sie nur noch einen Raum benötigen. Den freien Platz nimmt nun die Elternbibliothek ein. Ratgeber, Kinderbücher CDs und DVDs stehen Menschen zur Verfügung, die Eltern sind oder es werden wollen.

Indem die Bibliothek den Etat das ganze Jahr über einsetzt, gibt es immer aktuelle Medien.