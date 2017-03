artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Polizeiinspektion Märkisch-Oderland bereitet derzeit ihren Umzug in das neue Gebäude in der Märkischen Straße 1 (nahe Wohngebiet Hegermühle) vor. Wie jetzt mitgeteilt wurde, soll dies in der Woche ab 3. April passieren. Vom 4. April, 13 Uhr, an würden die Beamten am neuen Standort Bürgern für alle Belange zur Verfügung stehen. Die Schlüsselübergabe von den Bauherren Strausberger Wohnungsbaugesellschaft und Stadtwerke an den Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen, der für die Polizei einen Mietvertrag für zunächst 20 Jahre abgeschlossen hat, ist am 31. März.