Ökumenische Reise auf Luthers Spuren

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Gruppe von Christen unterschiedlicher Konfessionen ist am Freitagvormittag zu einer ökumenischen Reise nach Eisleben in Sachsen-Anhalt aufgebrochen. Die Stadt ist nicht nur der Geburts- und Sterbeort Martin Luthers, sondern beherbergt in ihrem Ortsteil Helfta auch ein Kloster der Zisterzienserinnen, das im 13. Jahrhundert als Zentrum der deutschen Frauenmystik galt und nach Jahrhunderten des Verfalls und Vergessens 1999 wieder eröffnet wurde.

Aufbruchstimmung: Die ökumenische Reisegruppe, bestehend aus Mitgliedern der evangelischen, katholischen und baptistischen Kirchengemeinde Frankfurt, startete am Freitagvormittag vom Karl-Ritter-Platz in Richtung Lutherstadt Eisleben. © MOZ/Sonja Jenning

Der Ort spricht für sich - das dachten sich auch Pfarrerin Gabriele Neumann, in der evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus zuständig für die Kirche St. Georg, und Pater Theo Wenzel vom Orden der Missionare Identes, leitender Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz, als sie das Ziel der gemeinsamen Fahrt anlässlich des 500. Reformationsjubiläums auswählten. Mit ihnen und Superintendent Frank-Schürer-Beermann machten sich 27 Teilnehmer auf den Weg. Im Rahmen des dreitägigen Programms besuchen sie das Geburtshaus und das Sterbehaus Luthers in Eisleben, übernachten im Gästehaus des Klosters und nehmen dort an den Gottesdiensten und Gebeten der Schwestern teil. "Thematisch soll es darum gehen, wie wir 500 Jahre nach der Reformation miteinander umgehen und welche persönlichen Erfahrungen jeder Einzelne mit seinem Christsein gemacht hat", so Pater Theo Wenzel.

Pater Carlos Romo erteilte der Gruppe vor der Abfahrt am Karl-Ritter-Platz den Reisesegen. Peter Fritsch, Vorsitzender des evangelischen Gemeindekirchenrates, erinnerte dabei auch an das Motto der diesjährigen Fastenaktion "Sieben Wochen ohne Sofort!".