Pilzzucht im einstigen Käsewerk

Seelow (MOZ) In der kommenden Woche soll es einen Eigentümerwechsel fürs einstige Käsewerk am Seelower Bahnhof geben: Eine Firma, die die Reifekeller der Käserei für die Pilzzucht zu pharmazeutischen Zwecken nutzen will, wolle die Immobilie erwerben. Das berichtete Seelows Bürgermeister Jörg Schröder während der Vorstellung der Kandidaten der SPD zur Seelower Bürgermeister- und zur Bundestagswahl am Donnerstagabend in der Alten Dampfbäckerei.